Jânio Darrot é o novo presidente do PSDB em Goiás

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, foi aclamado, na manhã desta sexta-feira (03/05), presidente do diretório estadual do PSDB para o biênio 2019/2021, na sede da legenda, setor Sul, em Goiânia. “Vamos mobilizar todos os municípios, fortalecer o partido pelas bases, num constante movimento de fora para dentro”, destacou. Ele prega um “grande projeto de desenvolvimento para Goiás em todos os setores, mas sempre com um forte viés social”.

“Vamos construir um partido pujante em Goiás, com ampla participação da militância, presente no dia-a-dia da sociedade, que discuta e apresente soluções consistentes para o crescimento do estado”, disse Jânio Darrot. A chapa única “PSDB para Todos” recebeu apoio unânime dos filiados numa convenção que ele classificou como “um novo marco de esperança”.

Diante da presença de deputados, ex-deputados, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, líderes de bairros e de cidades do interior, o presidente defendeu um partido “enraizado nos municípios”, com foco imediato nas eleições de 2020.

Jânio Darrot agradeceu o trabalho realizado pelo presidente que deixa o cargo, o ex-deputado Giuseppe Vecci. “Vamos prosseguir tudo o que esse grande amigo realizou”, disse o prefeito de Trindade. Reiterou agradecimentos aos então pré-candidatos deputados Talles Barreto, Leda Borges, e ex-prefeito de Catalão, Jardel Sebba, prefeito de Goianira, Carlão da Fox e deputado federal Célio Silveira que o apoiaram na formatação da chapa de consenso.

“Não mediremos esforços para fazer do PSDB em Goiás, o maior partido de todos os tempos,” disse Jânio. “Estou preparado e conto com ajuda e apoio de todos”, afirma. Ele fez agradecimento especial à esposa, primeira-dama de Trindade, Dairdes Darrot. “Ela está presente ao meu lado em todos os momentos e caminha conosco em mais esse desafio”, destaca.

“Aos amigos ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton a minha eterna gratidão por tudo que fizeram por Trindade e por Goiás”, disse Jânio Darrot. “Podem ter certeza de que continuarei o legado deles à frente do PSDB estadual, e contamos com o apoio de suas lideranças no diretório nacional”, pontua. Ele finalizou com agradecimento à militância que lotou a sede do partido. “Parabéns a todos que uniram as suas forças para fazer essa grande festa da democracia”, conclui.

Consenso

O ex-deputado federal, Giuseppe Vecci, observa que o PSDB tem um grande legado em Goiás e continuará “com essa história bonita” em prol da sociedade. “Jânio Darrot tem o perfil que o partido precisa no momento para sua renovação”, destaca. “Não poderia existir melhor nome. Ele é aglutinador e possui todas as virtudes para comandar o partido no estado”, ressalta.

O deputado estadual Talles Barreto, líder do PSDB na Assembleia Legislativa, reconheceu o trabalho do ex-presidente, Giuseppe Vecci. “A nossa missão, Jânio, é fazer uma nova história do partido em Goiás”, afirma. “Obrigado, prefeito, por aceitar esse desafio. O senhor já mostrou ser um grande secretário de Estado, deputado estadual atuante e um dos melhores prefeitos do país”, sintetiza.

O presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Rezende, o Paulinho, enfatizou a liderança e a credibilidade do novo presidente, Jânio Darrot, que uniu todas as alas do partido e continuará com o legado do ex-governador Marconi Perillo à frente da legenda em Goiás.

A deputada estadual Lêda Borges destacou a relevância da unidade do partido em Goiás. “Presidente Jânio, você tem em mim um apoio, sou orgulhosa por estar na chapa como secretária-geral”, afirmou ao se dirigir ao novo dirigente. “Não é orgulho e nem vaidade. Levarei as cidades do interior para o centro do estado de Goiás”, disse.

O deputado estadual Hélio de Sousa afirma que o Jânio Darrot “sabe que a luta será dura, mas foi por isso que nós o escolhemos”. Ele destacou a conquistas à frente da prefeitura de Trindade e a experiência acumulada como “gestor correto, equilibrado e competente”.