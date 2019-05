Lissauer discute melhorias no sistema de regulação do SUS com secretário de Saúde

O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), recebeu na tarde desta quinta-feira, 2, o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, além de prefeitos e secretários de diversos municípios da região Sudoeste do Estado para tratar de uma série de assuntos relacionados à pasta, entre eles, a estruturação dos consórcios de saúde e mudanças no atual modelo de regulação.

Alexandrino defende que o sistema de regulação seja realizado no âmbito do Estado e não dos municípios. “Hoje a regulação tem várias frentes, vários caminhos, várias portas. O Estado entende, hoje, que a regulação não é adequada. Os municípios reclamam isso, sobretudo o acesso ao serviço da Capital”, disse ressaltando que se trata de uma proposta polêmica, uma vez que, uma ação já foi judicializada pelo município de Goiânia.

“Nós estamos estudando essa judicialização, em que termos que se deu, se é algo facilmente reversível, se é algo que a gente consegue resolver administrativamente com diálogo. É um tema delicado no que tange a regulação de Goiânia. Talvez 80% dos serviços prestados, hoje, na região metropolitana da capital, são de demanda de Goiânia. Mas, o que nós entendemos de regulação é que ela precisa estar no âmbito do Estado, para que os municípios tenham uma participação proporcional à sua população, tanto do ponto de vista de custo quanto de acesso ao serviço”, defendeu Ismael Alexandrino.

O chefe do Legislativo goiano destacou a importância da audiência e reforçou que estará atento às demandas apresentadas durante o encontro. “Saúde é um tema que merece sempre ser debatido na Casa de Leis. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos municípios nessa área, principalmente com relação à regulação no sistema de saúde. Vamos trabalhar para que todas as solicitações apresentadas aqui hoje sejam atendidas de maneira positiva e para que todos esses impasses sejam resolvidos de uma forma satisfatória”, salientou o presidente Lissauer.

Estiveram presentes na reunião representantes das cidades de Turvelândia, Maurilândia, Itarumã, São Simão, Lagoa Santa, Aporé, Itajá, Aparecida do Rio Doce e Quirinópolis.