Prefeitura de Goiânia realiza ”Dia D” de vacinação contra a gripe neste sábado

O Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe), em Goiânia, terá início no Cais Cândida de Morais, na região Noroeste, às 8 horas no próximo sábado, 4 de maio. Para atrair a criançada, além da vacinação, a coordenadora do Cais, Márcia Cristina da Silva, preparou atrações especiais como pula-pula, algodão doce, pipoca e equipe da Liga do Riso.

O dia D foi instituído pelo Ministério da Saúde como forma de incentivar a população que faz parte dos grupos prioritários a se vacinar, já que a mobilização é maior e o trabalho para alcançar a meta é reforçado.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o Dia D é voltado apenas para os grupos de ‘risco’, aqueles que têm contato com maior número de pessoas e estão mais suscetíveis a adquirir a gripe, e que já se encontram no cronograma, como as gestantes, puérperas, crianças menores de 6 anos, trabalhadores da saúde e idosos (10 de abril a 03 de maio) que já puderam se imunizar e os grupos que ainda entrarão no calendário como: os portadores de comorbidades ( 06 a 10 de maio) militares e professores (13 a 17 de maio).

Neste sábado 80.000 pessoas são esperadas nas 74 unidades de saúde que estarão disponibilizando a vacina contra a gripe. A campanha de vacinação começou no dia 10 de abril e termina no dia 31 de maio.

Até agora 37,72% do público alvo se vacinou. A meta é de 95% de cobertura vacinal que representa aproximadamente 404.610 pessoas . em 2018 foram registrados 130 casos com 22 mortes. Em 2019 até maio, um caso foi registrado, sem nenhuma morte .

‘É importante que as pessoas que estão nos grupos prioritários participem do Dia D para que possamos melhorar a cobertura vacinal e atingir a meta de 95%. Só assim vamos manter o número de casos reduzidos’- explica a Secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrué.