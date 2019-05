Programação de maio do Teatro Sesc Centro

Confira a programação do Teatro Sesc Centro para o mês de Maio. Subirão ao palco grupos e artistas goianos, do Paraná e do Rio de Janeiro, levando ao público shows e apresentações teatrais para crianças e adultos.

O Teatro Sesc Centro fica no Sesc Centro, localizado na Rua 15, esquina com Rua 19, em Goiânia. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo site sescgo.com.br/teatrosesccentro.

SHOW: FERNANDO PERILLO & BANDA KALUNGA

Data: 03/05 (sexta-feira)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Artista: Fernando Perillo (GO)

Gênero: MPB

Classificação indicativa: livre

Duração: 70 min

Neste show, o cantor apresenta uma coletânea de todos os discos gravados. Pioneiro a cantar nos bares de nossa capital e um dos precursores da chamada música goiana, ele retorna ao Teatro Sesc Centro com os maiores sucessos da carreira.

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

ESPETÁCULO: UM ECO POR UM INSTANTE

Data: 04/05 (Sábado)

Horário: 15h e 17h

Grupo: Cena Empresarial (GO)

Gênero: Teatro para crianças

Classificação indicativa: 1 ano

Duração: 60 min

Tendo como inspiração primeira a poesia de Manoel de Barros, o espetáculo navega por um ambiente sonoro que vai de Tulipa, passando por Badi Assad e Seu Jorge, até histórias de Ruth Rocha.

Ingressos:

R$ 5 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 6,50 – Conveniados

R$ 7,50 – Meia-entrada

R$ 15 – Inteira

ESPETÁCULO: BALANÇO

Data: 09/05 (Quinta-feira)

Horário: 20h

Grupo: Grupo de Teatro GTI (GO)

Gênero: drama

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 55 min

Monólogo interpretado pelo ator Bruno Peixoto, a peça conta a história de Gentil, um homem do interior do Brasil que sofreu muitos preconceitos quando criança por revelar uma delicadeza atípica aos meninos de sua idade.

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

SHOW: BEATLES IN BLUES

Data: 10/05 (Sexta-feira)

Hora: 20h

Grupo: André Mols com Front Júnior (GO)

Gênero: Blues

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 75 min

O músico André Mols retorna ao Teatro Sesc Centro com um show intimista, por vezes intenso e em outros, com momentos delicados, passeando pelos maiores sucessos dos Beatles.

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

ESPETÁCULO: O PLANETA É NOSSA CASA

Data: 11/05 (Sábado)

Hora: 15h e 17h

Grupo: Pinne Magique (GO)

Gênero: circo

Classificação indicativa: 1 ano

Duração: 50 min

Espetáculo infantil com música ao vivo, a história é contada por dois super-heróis que tentam salvar o planeta.

Ingressos:

R$ 5 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 6,50 – Conveniados

R$ 7,50 – Meia-entrada

R$ 15 – Inteira

ESPETÁCULO: DESPERTAR DA PRIMAVERA

Data: 16/05 (Quinta-feira)

Hora: 20h

Grupo: Anthropos Companhia de Teatro (GO)

Gênero: drama

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 90 min

Considerado um clássico da dramaturgia mundial, de Frank Wedekind, o espetáculo passa por momentos de revolta e comédia e, como tal, plasma imagens, símbolos, arquétipos que ultrapassam o tempo histórico e recriam poeticamente a vida comum do jovem em situações cotidianas, experimentando os limites do que denominamos: ser humano!

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

SHOW: TRÊS CANTOS

Data: 17/05 (Sexta-feira)

Hora: 20h

Grupo: Pádua, Maria Eugênia e Tom Chris (GO)

Gênero: MPB

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 70 min

Projeto Lei de Incentivo

Três dos mais conceituados artistas de Goiás se reúnem no Teatro Sesc Centro para uma apresentação que mescla goianidade, clássicos da MPB, alegria, cultura e diversão!

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

ESPETÁCULO: LINDA ROSA JUVENIL

Data: 18/05 (Sábado)

Hora:15h e 17h

Grupo: Cia Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto (RJ)

Gênero: teatro para crianças

Classificação indicativa: 5 anos

Duração: 50 min

Dois viajantes contadores de história narram e vivenciam a trama de uma linda rosa, que por ser bela e querida por todos acaba despertando a inveja de uma bruxa. Após sofrer um feitiço, a rosa adormece profundamente e um dia um formoso rei a desperta.

Ingressos:

R$ 5 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 6,50 – Conveniados

R$ 7,50 – Meia-entrada

R$ 15 – Inteira

ESPETÁCULO: Os Inoxidáveis

Data: 30/05 (Quinta-feira)

Hora: 20h

Grupo: Os inoxidáveis (GO)

Gênero: Comédia

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 80 min

Um dos destaques da comédia goiana, eles chegam ao Teatro Sesc Centro com os melhores quadros da trajetória do grupo, nos quais satirizam o cotidiano e prometem arrancar boas gargalhadas com textos autorais.

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

SHOW: SOL’ARTE FESTIVAL

Data: 31/05 (Sexta-feira)

Local: Teatro Sesc Centro

Classificação Indicativa: 10 anos

SHOW DUPLO

INGRESSO ÚNICO

19H – SHOW ESPECIAL REGGAE

Grupo: Flor D’já (GO)

Gênero musical: Reggae / Rock

Classificação indicativa: livre

Duração: 90 min

Um show dançante para celebrar músicas autorais e os grandes sucessos do reggae brasileiro e internacional, com clássicos de Bob Marley, O Rappa, Cidade Negra, Skank, Gilberto Gil, Paralamas, Natiruts e Chimaruts.

20H30 – SHOW SANTA RIMA

Grupo: Santa Rima (PR)

Gênero musical: Hip-hop

Classificação indicativa: livre

Duração: 90 min

Um espetáculo único! Vozes e rimas se misturam a instrumentais incríveis e criam algo sem igual para os amantes da boa música, incluindo sucessos como o hit A praia, que está tocando em várias rádios do país.

Ingresso único

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira