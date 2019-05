UBE-GO e ABC vão firmar parceria para valorizar a cultura e a arte goianas

Em reunião com o presidente da Agência Brasil Central (ABC), Vassil Oliveira, e a diretora de Telerradiodifusão, Elizeth Araújo, na terça-feira (30/04), o presidente da União Brasileira de Escritores – Seção de Goiás (UBE-GO), Ademir Luiz, e o diretor da entidade Cristiano Deveras encaminharam propostas de parcerias para que os veículos da ABC, Diário Oficial do Estado, Televisão Brasil Central (TBC) e as Rádios Brasil Central AM e RBC FM abram espaço para uma maior divulgação da arte da cultura goianas.

Ademir disse que em um primeiro momento busca-se inserir o informativo da UBE-GO, denominado ‘Palavra’ no Diário Oficial do Estado. “Indo para o Diário Oficial, certamente dará um plus ao informativo do Governo do Estado, porque vai congregar forças”, observou Ademir, acrescentando a parceria poderá se estender para outras entidades das áreas da arte e da cultura, como Academia Goiana de Letras e Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, entre outras.

“Há um desejo de divulgar a cultura do Estado, até porque o Vassil é da área, é escritor e Elizeth é uma jornalista com muita sensibilidade artística. Isso é importante, tendo pessoas que compreendem os sentimentos e dialogam com os artistas. Isso faz toda diferença. Vamos agora elaborar os projetos e direcionar”, afirmou Ademir Luiz. Ele disse também que fez propostas para que a TBC e as rádios da ABC possam incorporar em sua programação pílulas poéticas e até mesmo contos de autores goianos, como uma forma de divulgar o trabalho e acrescentar mais qualidade à programação dessas emissoras.

Na conversa, segundo Ademir, surgiu a possibilidade de os veículos da ABC abrirem espaço para uma maior divulgação da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, o maior prêmio literário de Goiás e o mais antigo do Brasil. A parceria seria para divulgar a abertura e o resultado do certame, os lançamentos dos livros vencedores, entrevistas com os autores premiados e toda a movimentação em torno da premiação.

Ademir afirmou que Vassil abriu as portas dos veículos e demonstrou interesse em concretizar as parcerias. “O encontro foi muito positivo. Percebi que há vontade política e desejo de agir, de dialogar”, assinalou Ademir, enfatizando que é uma parceria praticamente sem custos e onde todos saem ganhando.