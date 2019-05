Educadores contribuem com Documentos Curriculares da Educação

Nesta segunda-feira, 6, educadores de Goiânia se reúnem para uma ampla discussão sobre os Documentos Curriculares da rede municipal de Educação. Os encontros ocorrem durante todo o dia em polos das coordenadorias regionais. Os Documentos Curriculares são um conjunto de definições e procedimentos na Educação Básica que orienta as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas.

O convite para os profissionais participarem do momento de estudo, discussão e análise dos Documentos Curriculares foi feito pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). Devido à importância desse movimento, foi destinado um dia de total empenho, chamado de ‘Dia D’, em que profissionais se reúnem em polos de acordo com cada regional.

As colaborações ainda podem ser realizadas por meio de consulta pública on-line até o próximo dia 10. O site da SME disponibiliza uma plataforma que permite acesso do público em geral, com objetivo de qualificar os Documentos Curriculares com apontamentos e contribuições. As colaborações serão analisadas pela equipe de Currículo Ampliada e será elaborada uma nova versão, mais próxima dos anseios e das necessidades dos profissionais da rede. O objetivo é que esses documentos possam subsidiá-los na construção e efetivação do currículo nas instituições educacionais, melhorando a qualidade da educação de Goiânia.

A diretora da Escola Direito do Saber, Elizabeth Soares da Silva, fala da importância desse momento de parada para a reflexão, tanto para a categoria quanto para a Educação. “Essa pausa democratiza e oportuniza ao trabalhador, mesmo consumido pelo cotidiano, refletir o fazer pedagógico e buscar novas metodologias que vêm ao encontro com as demandas da sociedade brasileira atual. O município de Goiânia, ao facilitar que este encontro aconteça, mesmo que o tempo para estudo e análise das considerações existentes seja pequeno diante da complexidade do documento, resguarda ao trabalhador o direito ao diálogo com o conhecimento e com os pares tão necessários para a construção de uma sociedade mais justa e democrática”, afirma.

Foram preparados vários polos em diversas regiões da capital para que essa discussão e participação sejam as mais abrangentes possíveis. Esse processo teve início com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 2017, pelo Conselho Nacional de Educação, que se desdobrou na elaboração do Documento Curricular para Goiás, aprovado pelo Conselho de Educação Estadual em 2018. Diante disso, a SME, em articulação com as Propostas Político Pedagógicas (PPP) da rede, iniciou um processo de revisão e elaboração de novos Documentos.

A BNCC se afirma como um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).

As contribuições podem ser feitas por meio do link http://www.sme.goiania.go.gov.br/dcgyn/