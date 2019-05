Prefeitura de Goiânia amplia progressões a mais 1.963 servidores

O prefeito de Goiânia Iris Rezende assinou nesta sexta-feira, 04, decreto que estabelece progressão horizontal para 1.963 servidores da área da Saúde no município. O decreto foi divulgado no mesmo dia de sua assinatura.

A progressão horizontal é a movimentação do servidor na carreira e ocorre a cada dois anos de uma Referência para a outra, sendo que o PCCV estabeleceu 15 referências (posições na carreira), dentro do mesmo cargo e respectivo grau. A progressão considera o tempo de exercício no cargo e a avaliação de desempenho positiva do servidor.

O PCCV é um instrumento de gestão da política de pessoal da Função Saúde e está fundamentado em princípios que visam assegurar à Administração Municipal e aos servidores o desenvolvimento de suas competências e atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, objetivando a qualidade dos serviços prestados à população.

A atual gestão já concedeu progressão a outros 2.365 servidores no início do ano, somando 4.328 servidores da área até agora. Há casos de servidores que receberá até três letras de uma vez, pois a o benefício está suspenso desde 2012.

O prefeito Iris Rezende destaca que a retomada do processo de valorização do servidor só foi possível graças a melhoria da situação fiscal do município. “Sempre valorizei o servidor público e a primeira medida foi garantir que a prefeitura pudesse honrar com o salário em dia. Passado o período de recuperação das finanças nós voltamos a pagar dentro do mês trabalhado e agora vamos melhorar o plano de carreira do nosso servidor”, destaca.

Além da Saúde, outras categorias também são contempladas com a concessão do benefício. Em abril foi divulgado a progressão para 5.935 professores da rede. Outras áreas como Fiscalização, Agente de Trânsito e Administrativo também estão com seus processos em análise e serão contemplados ainda nesta gestão.