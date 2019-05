Cmei Residencial Itaipu abre mais 80 vagas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), entrega nesta quarta-feira, 08, quatro salas modulares no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Residencial Itaipu. A solenidade conta com a presença do prefeito Iris Rezende, do secretário municipal de Educação, Marcelo Costa, além de autoridades e comunidade escolar. O evento ocorre nas dependências do Cmei, às 9h.

A entrega dos módulos no Cmei Residencial Itaipu representa o aumento de 80 vagas na unidade, respondendo à demanda crescente da região. Ao todo, são atendidas 194 crianças de um a cinco anos, em tempo integral. Ao longo do dia, as crianças são integradas a atividades lúdicas e pedagógicas, além de receber refeições inseridas em cardápio devidamente elaborado e supervisionado por nutricionistas.

As salas modulares inovam o atendimento na Educação municipal, tendo em vista a agilidade e segurança na sua implantação. Os módulos são totalmente pensados para as necessidades escolares e feitos com materiais de alta resistência e paredes de fibra isotérmica, dotadas de sistemas lógicos, elétricos e hidráulicos. As estruturas são construídas sobre pisos de compensado naval com aplicações de resina antichama, prezando pela segurança dos alunos e educadores.

A grande vantagem das salas modulares é a rapidez em que são implantadas nas unidades de ensino da rede. O tempo médio para instalação e finalização das estruturas, de modo a receber os alunos com total segurança, é de 15 a 20 dias. Frente à crescente demanda da população por vagas e diante do anseio da gestão em garantir o direito básico à Educação, esse tipo de construção possibilita que a instituição garanta vagas efetivas em tempo muito menor.