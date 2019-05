Prefeitura de Goiânia inicia construção de asfalto no Vale dos Sonhos 2

O prefeito Iris Rezende assina nesta terça-feira, 7, ordem de serviço para o início das obras de construção do asfalto no Residencial Vale dos Sonhos 2, região norte da capital. A solenidade ocorrerá às 18h30, no Cmei Vale Dos Sonhos, situado na Rua VS 8.

De acordo com o prefeito, as obras de pavimentação da Prefeitura de Goiânia beneficiarão os 30 bairros habitados que ainda não contam com asfalto. Além do Vale dos Sonhos 2, outros bairros serão contemplados ainda neste ano. “No meu mandato anterior, nós asfaltamos 134 bairros que não tinham o benefício. Desde que eu deixei a prefeitura, no entanto, outros tantos bairros surgiram sem pavimentação. Vamos asfaltar todos eles”, afirmou.

Orçada em R$ 2.526.283,00, as obras de infraestrutura no bairro vão incluir pavimentação, construção de galeria pluvial e meio-fio. A previsão é que todo o serviço seja concluído em 150 dias.