Prefeitura instala, na Estação Ferroviária restaurada, terceira unidade do Atende Fácil

Serviços prestados pela Prefeitura de Goiânia deixam de fazer parte dos atendimentos realizados no Vapt Vupt Araguaia Shopping, no setor Central, a partir desta segunda-feira (06/05). Central de relacionamento presencial com executivo goianiense será inaugurada ainda este mês

Serviços prestados pela Prefeitura de Goiânia deixam de fazer parte dos atendimentos realizados no Vapt Vupt Araguaia Shopping, no setor Central, a partir desta segunda-feira (06/05). A medida reflete a estruturação da terceira unidade do Atende Fácil, central de relacionamento presencial com o executivo goianiense, que será inaugurada ainda este mês na Estação Ferroviária da capital restaurada, na avenida Goiás, também no Centro.

A nova unidade será mais ampla do que nos Vapt Vupts. As duas Atende Fácil, já em operação, uma no Paço Municipal, Park Lozandes, outra no Shopping Cidade Jardim, bairro homônimo, ofertam mais de 300 serviços.

O prefeito Iris Rezende entrega à população, no dia 10 de maio, às 14h, a Estação Ferroviária restaurada por meio de parceria do município com o programa PAC Cidades Históricas, iniciativa do Governo Federal conduzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia do Ministério da Cidadania.

As obras da estação foram empreendidas nos últimos 17 meses, com recursos da ordem de R$ 5,87 milhões. O prédio também volta a abrigar a Guarda Metropolitana e a Banda Municipal, e terá ainda um espaço dedicado a exposições para artistas goianos.

Serviços

Os moradores podem tratar, por exemplo, de demandas relativas às secretarias de Finanças (Sefin), Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh); Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec); Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), além da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da Vigilância Sanitária.

Os servidores que atuavam no Vapt Vupt Araguaia foram direcionados para treinamento na Atende Fácil Paço Municipal, tanto para capacitação em relação aos novos atendimentos que serão realizados na Estação Ferroviária, quanto para adequação ao padrão Atende Fácil.

“O encerramento das atividades no Araguaia Shopping antecedeu o início dos serviços na Estação Ferroviária porque os servidores precisam passar por novo treinamento, já que vão absorver outros tipos de atendimento e lidarão com demandas que não fazem parte da rotina nos Vapt Vupts”, afirma a gerente de Gestão de Atendimento ao Cliente da Sefin, Mara Sandra Lemos. “Outro motivo é que a estrutura será levada à Estação, a exemplo de mesas, cadeiras, computadores e cabos”, explica.

As duas centrais de relacionamento presencial com o Município têm taxa média de satisfação de 99,8% dos usuários e tempo médio de espera inferior a cinco minutos. Além das Atende Fácil Paço Municipal, Cidade Jardim e da futura instalação na Estação Ferroviária, o poder público municipal conta com um posto avançado na sede do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO), cujo foco é o atendimento de contabilistas.

Atendimentos

Com o encerramento das atividades no Araguaia Shopping, a prefeitura mantém atendimento apenas em sete dos Vapt Vupts: Buena Vista, no Setor Bueno; Campinas, bairro homônimo; Central do Servidor, Centro; Mangalô, Morada do Sol; Passeio das Águas, Mansões Goianas; Portal Shopping, Capuava; e Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário.