Shopping promove campanha vacinação contra a gripe

O Lozandes Shopping, na região leste de goiânia, realiza na próxima quinta-feira (09/05), das 13h às 19h, um dia de vacinação contra gripe. A ação será promovida em parceria com o Hospital São Francisco. Os interessados poderão se dirigir ao stand que será montado na praça de alimentação do centro de compras e adquirir sua dose a um um preço mais acessível.

Serão disponibilizadas dois tipos de vacina: a trivalente, que nas clínicas especializadas de Goiânia custa, em média, entre R$70 e R$80, mas no stand montado no Lozandes Shopping terá o preço de R$ 50; e a tetravalente, ofertada no mercado ao valor de R$100 a R$120, mas será comercializada por R$ 90. Para quem possui, é recomendado levar o cartão de vacinação para ser atualizado.

Ao contrário da campanha realizada pelo Ministério da Saúde, que é destinada a grupos específicos, a vacinação do Lozandes será aberta a qualquer pessoa. No entanto, a vacina não é indicada para quem teve febre três dias antes da vacinação e para pessoas imunossuprimidas, ou seja, aquelas que estão com o sistema imunológico debilitado.

A trivalente, mesma vacina fornecida pela rede pública, protege contra os os vírus H1N1, o H3N2 e o influenza do tipo B Victoria. Já a tipo tetravalente, disponíveis apenas na rede particular, resguarda contra os subtipos mencionados anteriormente e também contra o tipo B Yamagata.

Essa é a primeira vez que o Lozandes Shopping participa de uma campanha de vacinação. “Além de sempre promovermos o lazer para nossos frequentadores queremos oferecer nosso espaço para a promoção da saúde”, explica a gerente de marketing do QS Malls, Déborah Ribeiro.