TBC entra na era da cenografia virtual

A TV Brasil Central (TBC) aprimora sua tecnologia, para entrar de vez no mundo da cenografia virtual. Equipamentos instalados pela empresa fabricante Avid, com tecnologia israelense denominada XYNC, permitem a inclusão de objetos virtuais na cena da apresentação dos telejornais e demais programas da emissora. Dois engenheiros da empresa, João Guimarães e Juan Dehl, ministram até a próxima sexta-feira, dia 10, um curso de duas semanas a técnicos operacionais da TBC, para que se inteirem do total funcionamento da tecnologia.

Chefe do Núcleo da TBC, Susete Amâncio informa que esse curso complementa o pacote de digitalização da emissora. Ao final, os técnicos estarão aptos a colocar em funcionamento a tecnologia que vai dinamizar a apresentação dos telejornais, o que permitirá aos apresentadores interagirem com gráficos e imagens virtuais, complementando assim as informações repassadas pelos noticiários.

O curso é desenvolvido nos períodos matutino e vespertino e é direcionado aos técnicos da área de apoio e artes visuais, câmaras do estúdio, servidores do switcher, designs gráficos e servidores da computação gráfica da TV.

Segundo João Guimarães, esse é o mesmo sistema utilizado pelas maiores televisões do mundo hoje e é o mais avançado em tecnologia virtual que existe. Ele diz que há três eixos fundamentais que englobam essa parte da tecnologia digital e que atuam para levar ao telespectador o que há de mais avançado na tecnologia da imagem: design, operações e engenharia.

Toda parte da engenharia já foi instalada, assim como o design, restando agora concluir a parte operacional, com o treinamento que está sendo executado. Com a tecnologia XYNC, ele informa, os movimentos da câmara, num cenário em chroma-key (tecnologia que anula o fundo onde se projeta a imagem) vai fazer o cenário virtual se tornar real. Para isso, usam-se também câmaras com sensores de infravermelho nas lentes, que permitem um perfeito movimento para a captação das imagens.

João Guimarães explica ainda que essa tecnologia permitirá que os programas da TBC possam exibir gráficos em tempo real, com a interação do apresentador com as telas projetadas no cenário em chroma-key. A partir do final do curso na sexta-feira, a tecnologia estará totalmente disponível para ser utilizada, o que vai dinamizar sobremaneira a apresentação dos telejornais e programas da emissora, aumentando inclusive a interatividade entre apresentadores e telespectadores uma vez que tornará a programação mais interessante.