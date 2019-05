CASACOR Goiás no coração do Bueno

Reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a CASACOR Goiás terá várias novidades para 2019. A mostra abre para o público no dia 10 de maio a 20 de junho, na Rua T-61 esquina com a Rua T-5, local do futuro empreendimento da City Construtora, o edifício Epic City Home, projeto de autoria do arquiteto paulista, Arthur Casas. Esta, que é a 23ª edição da mostra, contará com a participação de 61 profissionais e 40 ambientes.

“Planeta Casa” é o conceito para a edição 2019 da CASACOR Goiás, que percorre 18 cidades brasileiras, quatro países da América do Sul e um da América do Norte. O tema foi baseado na tendência de cada casa se tornar o universo particular do indivíduo. É na nossa casa que podemos expressar, de forma natural e genuína, nossa afetividade e nossa conexão com o outro. E, a partir dela, demonstrar atitudes afetivas para com a comunidade que nos rodeia. “É pensar de dentro para fora, começando pela nossa individualidade e pelo nosso propósito como ser humano. Somente assim será possível enxergar o outro como um elo no cuidado com o mundo”, explica Lívia Pedreira, superintendente da CASACOR.

A franqueada da CASACOR Goiás, Eliane Martins, juntamente com a sócia, Sheila de Podestá, completa que a mudança no mundo começa dentro da nossa própria casa. “Para buscar um mundo mais sustentável, as mudanças precisam começar por onde vivemos, que é em nossa casa. E o tema ‘Planeta Casa’ vem com a ideia de usar a tecnologia de maneira sustentável”, afirmou.

Uma outra vantagem da mostra 2019 é a sua localização privilegiada e acesso facilitado, e que promove, indiretamente, a sustentabilidade e mobilidade urbana. “A CASACOR Goiás será realizada em uma localização de densidade alta, que é o Setor Bueno, em frente ao Parque Vaca Brava. Assim, as pessoas poderão ir a pé e até mesmo de bicicleta para conhecer a mostra”, acredita Eliane.

Neste ano, além do serviço de valet parking que sempre esteve à disposição dos visitantes na entrada da CASACOR Goiás, o público também poderá parar os seus veículos no estacionamento coberto do Shopping Buena Vista, parceiro da mostra. Outra novidade para os moradores do Setor Bueno é que eles terão desconto de 30% no valor do ingresso (inteira) e de seu acompanhante, mediante apresentação de uma conta de energia para fins de comprovação de residência no Setor Bueno.

Badalação

Além de referência para arquitetura, design e paisagismo, a CASACOR Goiás é um ponto de encontro já tradicional na cidade. Todos os anos, a mostra atrai visitantes em busca não apenas das novidades do segmento, mas também para um passeio, um bate-papo com os amigos, um happy hour ou jantar sofisticado.

Um dos destaques dessa edição é o restaurante do badalado chef Ian Baiocchi, que pela terceira vez consecutiva está na CASACOR Goiás. Este ano, Baiocchi fará uma homenagem a todas as suas casas: Iz, 1929 Trattoria, Monimo e Grá Bistrô, com um cardápio moderno e contemporâneo, uma marca da sua personalidade de chef autoral.

Outro ponto que promete virar um point na mostra é o bar Kozu Black, espaço pensado para mesclar sofisticação e descontração, com drinques e pratos de inspiração japonesa, perfeito para reunir amigos em um fim de tarde.

Para os devotos de baco, a Adega Cave Época agrega ao mix de atrações da CASACOR Goiás. Além de rótulos exclusivos, o espaço também vai oferecer petiscos para harmonizar com a bebida. Já a Doce Doce deixa a mostra todos os anos mais gostosa. Sua clássica coxinha com catupiry é um dos itens mais pedidos da casa, além das delícias da pâtiserrie, como verrines, éclairs e outros doces da culinária francesa. Já o chef responsável pelo catering e buffet dos badalados eventos da mostra é o talentoso Fernando Hanna.

O local

O local da CASACOR Goiás 2019 é onde vai se situar o lançamento da City Soluções Urbanas, em parceria com a Oliveira Melo Construtora, o luxuoso edifício Epic City Home, que ocupará a última área disponível para construção em frente ao Parque Vaca Brava. Localizado no Setor Bueno, na Avenida T-5 esquina com a rua T-61, e próximo aos grandes shoppings, hospitais, polos gastronômicos e de lazer, o empreendimento será referência em arquitetura urbana. O renomado arquiteto Arthur Casas, que possui escritório em Nova York e coleciona prêmios nacionais e internacionais, assina o projeto inovador.

Com terreno aproximado de 3 mil m², o Epic terá apartamentos distribuídos em uma luxuosa torre única, além de apresentar as maiores metragens residenciais da cidade, com unidades que vão de 730m² a 880m², além da maior cobertura duplex do estado, com 1.360m². É, definitivamente, sinônimo de sofisticação e de um novo jeito de morar, que privilegia conforto com grandes espaços, o verde e uma bela e exclusiva vista.

Para Arthur Casas, um dos grandes diferenciais arquitetônicos é o jogo de volumes resultante da distribuição das unidades intercaladas em andares subsequentes. “A construção do embasamento e sua relação com o entorno também é forte, um volume que surge da topografia existente e se projeta em direção ao parque, que setoriza e organiza os diferentes usos do empreendimento”, ressalta.

Sobre a CASACOR

A CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e, em 2018 chegou à sua 32ª edição em São Paulo, com 18 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Franca, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru). A CASACOR é uma empresa do Grupo Abril.

Serviço

CASACOR Goiás 2019

Período: 10 de maio a 20 de junho

Horário: Das 15h às 22h, de terça a sexta-feira

E das 12h às 22h aos sábados, domingos e feriados

Preço da Entrada: R$ 54 (inteira) e R$ 27 (meia entrada)

Preço do Passaporte: R$ 180

Local: Rua T-61 esquina com T-5, local do futuro empreendimento da City Construtora, o edifício Epic City Home