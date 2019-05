Goiânia recebe um dos maiores eventos de hotelaria do Brasil

Goiânia sediará, entre os dias 8 e 10 de maio, o Conotel, um dos maiores eventos de hotelaria do Brasil, promovido pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), a mais antiga entidade do setor de turismo do país, com 81 anos de atuação no mercado. Senac, Sesc e Sebrae são parceiros do evento, que acontece concomitantemente com o Equipotel Regional, feira que reúne as principais empresas e compradores do setor da hospitalidade. O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, participará da abertura do congresso, que acontecerá no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia.

Durante os três dias de programação, os visitantes poderão conferir a atuação do Sesc e Senac no segmento de hotelaria e turismo. As instituições, além de disponibilizarem de espaços individuais na área do congresso, farão a divulgação de todos os serviços ofertados para profissionais e estudantes do ramo, bem como realização de oficinas voltadas para as áreas de gastronomia e hospedagem. Segundo o presidente regional do Sesc/Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o congresso será uma vitrine para os serviços das entidades, bem como uma porta de entrada para aqueles que querem se atualizar sobre este mercado, mas que, por motivos diversos, não conhecem as vias existentes no Estado.

Conforme relata Veiga, os segmentos de gastronomia, turismo e hotelaria sempre tiveram especial atenção do Sesc/Senac, por serem setores com forte potencial no Estado. “Nós sabemos que o turismo é muito forte em Goiás. Então, é essencial que estejamos o mais preparados possível para essa demanda, que tanto agrega no desenvolvimento regional”, argumenta. Entre as novidades da edição, estão oficinas, aulas-show e gincanas entre prestadores de serviço de hospedagem e de gastronomia. A Batalha das Camareiras, por exemplo, irá premiar com diárias nas pousadas do Sesc em Caldas Novas e Pirenópolis, as profissionais que mais se destacarem na execução das provas propostas.

Constam ainda da programação aulas-show de drinks, sobremesas e pratos com frutos do mar, além degustação das delícias preparadas por chefs convidados, em uma cozinha-show montada especialmente para o evento. Os participantes poderão ainda passar por atendimento em espaços de lazer e bem-estar, destinado a massagens e orientações sobre o cuidado ergonômico no hotel. O espaço hotelaria contará com laboratório de hospedagem acessível, onde serão apresentados dados da participação/exclusão de idosos e deficientes no turismo, bem como o impacto econômico deste público na hotelaria em todo o país.