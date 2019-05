Quarta é dia de fazer o bem no Lowbrow

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre o projeto Do Bem deste mês de maio com o cantor Fernando Lucas, da banda Pedra Bruta, no dia 8. Por meio do projeto, a casa dedica as quartas-feiras à arrecadação de alimentos ou produtos de higiene para instituições de caridade.

Para conferir a apresentação é só levar dois litros de leite, os quais serão destinados à instituição Solidariedade Branca. A casa abre às 19 horas e o show está marcado para começar às 22 horas. BaianaSystem, Jorge Ben Jor, Black Alien, Tim Maia, Gorillaz, OutKast, KendrickLamar, ChetFaker, John Legend, Adele, Manu Chao e Amy Winehouse são alguns dos nomes que compõem a setlist do artista.

Além do show, a casa apresenta a mostra coletiva “Desatado”, que reúne 14 obras inéditas produzidas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou). Os trabalhos abordam o skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público.

Serviço

“Do Bem” com show de Fernando Lucas (Pedra Bruta)

Data: 8/5 (quarta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h00

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175

Entrada: 2 litros de leite