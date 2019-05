Saiba como economizar no Dia das Mães sem deixar de agradá-las

Pesquisa de Intenção de Compras encomendada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia mostra que 71,4% da população economicamente ativa da Capital pretende presentear alguém no Dia das Mães 2019, comemorado no próximo dia 12 de maio. O percentual corresponde a um total de 613 mil pessoas. O trabalho foi realizado pela Grupom Consultoria Empresarial durante o mês de abril, em diferentes pontos da capital.

O valor médio dos presentes ficou em R$ 191, 59, sendo que o gasto total para a data deve injetar mais de R$ 164 milhões na economia goianiense – R$ 11 milhões a mais que em 2018, quando o valor previsto foi de R$ 153 milhões. O estudo revela que os itens preferidos para as compras são os mesmos citados em 2018: vestuário (43,5%), seguido de perfumaria (21,0%) e calçados (16,7%).

Com base nesses dados, a coordenadora da pós-graduação em Gestão Financeira e Controladoria da Faculdade Estácio de Goiás, Johelma Umbelino, afirma que uma simples ida ao shopping costuma desencadear em nós uma enxurrada de emoções. O motivo é óbvio: tudo ali foi pensado para que a compra seja feita com o coração e não com a razão. “Mas, ao agir de forma impulsiva, a compra pode acabar não tendo o custo-benefício esperado. Afinal, é com a razão que calculamos os juros, o número de parcelas, a viabilidade do orçamento e tantas outras questões que precisam ser avaliadas durante uma compra”, orienta Johelma. “Outra coisa que devemos ficar de olho são os Kits exclusivos para sentes, que às vezes saem mais caros do que a compra em separado”, completa.

Mas, afinal, quem não quer ver feliz a mulher mais importante de sua vida? Segundo Johelma, emoções e compras costumam andar de mãos dadas, e por esse motivo separou algumas dicas para presentear sem gastar muito dinheiro.

Dicas

• Procure se planejar para não comprometer seu orçamento;

• O que vale é a intenção, e não o preço do presente;

• Fuja dos presentes caros;

• Seja criativo, faça você mesmo o presente, além de gastar menos você coloca sentimento;

• O presente não precisa ser necessariamente algo físico, leve- a para passear. Existe opções de passeio que marcam mais que alguns presentes e algumas vezes fica mais barato;

• Faça pesquisa em vários lugares do valor do presente que quer comprar, pois nessa época há variações de preço;

• Evite compras parceladas, opte por compras à vista para evitar juros de parcelamento;

• Procure lojas que são Outlets, elas costumam vender mais barato.