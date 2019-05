“Trabalhamos para que o turismo em Goiás se consolide”, confirma Caiado

Divulgar as belezas de Goiás nos meios de comunicação, estimulando o turismo, gerando emprego e renda no Estado. Tendo em mente essas premissas, o governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado e secretários receberam, na noite desta terça-feira (7/5), no Palácio das Esmeraldas, profissionais de imprensa especializados em Turismo, que participaram de uma press trip promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Seção Goiás (Abih-GO) e parceiros, como a Goiás Turismo.

“Goiás é um Estado maravilhoso, que tem um potencial enorme, mas está subaproveitado. Como governador, quero ao máximo ajudar, com a estrutura de Estado, para que vocês possam nos orientar e fazer com que o Turismo em Goiás se consolide. Temos humildade para buscar os melhores quadros para nos ajudar em nossos objetivos. Podemos ter um avanço a quatro mãos. Queremos fazer de vocês frequentadores assíduos do Estado”, destacou.

Entusiasta da atividade turística como ferramenta de desenvolvimento, Caiado enumerou vários dos pontos turísticos procurados no Estado, alguns que, inclusive, integraram o itinerário dos convidados. “São tantas cidades históricas. Vocês passaram pela minha linda cidade de Goiás, que patrimônio cultural da humanidade, além de Pirenópolis, Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros. Enfim, cada região com sua característica própria, mas todas com um povo extremamente acolhedor. Como somos um Estado central, já recebemos todas as vizinhanças. Gaúchos, paulistas, nordestinos: nosso ambiente é aglutinador e todos se adaptam muito bem”, considerou.

O secretário da Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Wilder Morais, considerou a excursão uma oportunidade valiosa para jornalistas de todo o País e também do exterior conhecerem as belezas naturais. “Estamos dando as boas-vindas a vocês e reforçando que Goiás precisa ser divulgado no mundo afora, para que o empresariado possa investir na indústria do Turismo, que vai trazer emprego e renda ao povo goiano”, pontuou.

Para Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, o momento é de transição, já que antes Goiás era muito carente de política pública para o segmento. “Estamos muito focados em valorizar o desenvolvimento dos municípios, de todas as regiões do Estado, e trazer esse belíssimo mosaico turístico que Goiás tem”, afirmou.

Press trip

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a viagem foi uma prévia do Conotel 2019, maior congresso do setor de hospitalidade do País, que pela primeira vez é realizado em Goiás. O evento começa nesta quarta-feira (8/5). “Estamos na expectativa de receber cerca de 3 mil pessoas em Goiânia do segmento”, projetou. O 61º Congresso Nacional de Hotéis (Conotel) é promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a mais antiga entidade da área de Turismo do País, com 81 anos de história. O Conotel, que vai trazer à capital goiana o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, promove o encontro de agentes da indústria do Turismo e fomenta discussões técnicas, legislativas e jurídicas, buscando soluções para questões dos mais diversos ramos da hotelaria e do turismo.

A jornalista e travel blogger paranaense Amabyle Sandri, do blog Amabilices, não sabia o que esperar de sua primeira vinda a Goiás, exceto por fotos que já havia visto da Chapada. “Mas para mim o que faz os lugares são as pessoas e essa era minha expectativa. O que notei é que todos os goianos têm muito orgulho do Estado”, enfatizou. Amabyle afirma que cada parada da viagem marcou muito, mas não escondeu sua predileção por Trindade. “Meu avô assiste a missa pela televisão três vezes por dia. Ao chegar lá, liguei para meu avô. Fiquei muito tocada de estar neste lugar”, revela. Cidade de Goiás também marcou pela recepção. “Os goianos transpareceram amor em cada detalhe. A Maria Preta fez um drinque para cada um de nós. Teve o cuidado de ver o perfil de cada um e avaliar o que combinava. Muito fofo!”, elogiou.

O giro com a comitiva, formada por 16 jornalistas e influenciadores digitais de várias partes do País e do New York Times (EUA), começou na última sexta-feira (3/5) com um city tour pelos principais pontos turísticos de Goiânia; entre eles, a Praça Cívica, convidando a todos a um mergulho pela história da capital. Na sequência, o roteiro incluiu o Salto de Corumbá e Pirenópolis, com passeios por trilhas em meio à natureza e parada obrigatória para mergulho nas cachoeiras. A cidade de Goiás, onde os visitantes puderam conhecer, entre outros locais, o Museu Casa de Cora Coralina, com direito a café da manhã nos jardins da casa da poetisa, e o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, onde estão expostas as obras do escultor Veiga Valle, considerado o “Aleijadinho goiano”. Depois eles partiram para Trindade, referência no Turismo Religioso. A devoção ao Divino Pai Eterno, a Romaria, a Igreja Matriz e o Santuário Basílica foram apresentados aos profissionais, e nesta terça-feira, a programação foi Caldas Novas.

Fornatur

Paralelo ao Conotel, Goiânia recebe nesta quarta-feira, a 98 ª reunião ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Diriginetes Estaduais de Turismo (Fonatur), que vai reunir os secretários e dirigentes estaduais do Turismo de todo o Brasil. O presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Leônidas Oliveira, apresenta a “Nova Embratur”. Em seguida, os participantes debatem a descentralização da verba para promoção nacional e internacional, criação da área de Inteligência de Mercado, participação integrada dos Estados em feiras e eventos, formatação de um modelo de segurança com as Zonas de Interesse Turístico e a integração de políticas públicas entre a União e os Estados, entre outros assuntos. Os presentes vão escolher a nova direção do Fórum, e o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, irá assumir a Vice-Presidência da Região Centro-Oeste.