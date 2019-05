Com presença da população, Prefeitura assina ordem de serviço para asfalto em Goiânia

Ao lado de lideranças, vereadores e da população, o prefeito Iris Rezende lançou nesta terça-feira, 07, a pavimentação dos setores Vale dos Sonhos II e João Paulo II, na região Norte de Goiânia.

A solenidade ocorreu no início da noite, no Cmei Vale Dos Sonhos e contou com grande participação de moradores e lideranças da região que compareceram e discursam em apoio à obra. Orçada em R$ 2,5 mi, as obras de infraestrutura no bairro vão incluir, além da pavimentação, a construção de galeria e meio-fio; 31 bairros serão asfaltados até o fim da atual gestão.

O presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia Romário Policarpo, Sargento Novandir (representares da região), Felizberto Tavares e Cabo Senna e o deputado Vinicius Cirqueira, marcaram presença.

De acordo com o prefeito, as obras de pavimentação da beneficiarão os 31 bairros habitados que ainda não contam com asfalto. “No meu mandato anterior, nós asfaltamos 134 bairros que não tinham o benefício. Desde que eu deixei a prefeitura, no entanto, outros tantos bairros surgiram sem pavimentação. Vamos asfaltar todos eles”, afirmou.

“A licitação já foi feita, as empresas contratadas. A legislação é um tanto exigente, não podemos começar um asfalto sem o projeto técnico. Empresa hoje não concorre a uma licitação se não tem certeza que vai receber. Ficamos dois anos consertando a situação da prefeitura. Quando eu assumi, todas as obras estavam paradas há mais de três meses”, complementa.

A obra é orçada em R$ 2.526.283,00, as obras de infraestrutura no bairro vão incluir pavimentação, construção de galeria pluvial e meio-fio. A previsão é que todo o serviço seja concluído em 150 dias.