Samba dá o tom dessa quinta-feira (9) no Lowbrow

O Lowbrow Lab Arte & Boteco será palco para mais uma edição do projeto “Fuá Encontro de Sambistas”, nesta quinta-feira (9). Desta vez, o cantor, compositor e violonista Fernando Boi receberá as cantoras Jade Mustafé e Mara Cristina. Eles se apresentarão acompanhados por Breno Menezes (violão sete cordas e flauta), Danilo Carvalho (cavaquinho), Pompílio (tamtam e surdo) e Cauã Casonato (pandeiro e caixas).

O show reunirá canções de Elis Regina, Vinícius de Moraes, Clara Nunes, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Chico Buarque, Gilberto Gil, João Nogueira e Benito di Paula, entre outros. A casa, que está localizada na Rua 115 nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia, funciona a partir das 19 horas, mas a apresentação terá início às 21 horas. Já a entrada terá o valor de R$ 10.

Fernando Marques, mais conhecido como Fernando Boi, iniciou a sua carreira musical em 2006, no Grupo Alvorada do Samba, voltado para o samba raiz. Com o grupo, ele lançou o seu primeiro álbum, intitulado “Raiz de Boêmio”, totalmente autoral. Já o segundo, “A Lenda da Batucada”, foi produzido em carreira solo. O músico possui ainda os álbuns “Coração de Malandro” e “As Faces do Amor”, além de um DVD.

Além do show, o Lowbrow Lab Arte & Boteco apresenta sua nova exposição. Intitulada “Desatado”, a mostra coletiva reúne 14 obras inéditas produzidas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou), que apresentam o skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público.