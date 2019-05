Futuras mamães passam por cursos de assistência à gestante na Secretaria Municipal de Saúde

Ser mãe é uma experiência indescritível, prazerosa, mas que exige cuidados antes, durante e após o parto. Pensando na importância dos cuidados que as mulheres devem ter durante a gestação, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), realiza cursos de capacitação para gestantes em várias unidades de saúde da Capital. O objetivo é preparar as futuras mamães, estimular o pré-natal e promover a saúde da gestante e do bebê.

O Centro de Saúde da Família Madre Germana II (CSF) é uma das unidades que realiza a capacitação para as gestantes. O curso iniciado no dia 3 de abril foi encerrado nesta quinta-feira, 09, e reuniu 30 gestantes. As mulheres receberam orientações sobre o parto, puerpério, cuidados com bebê, amamentação e introdução alimentar e saúde bucal dos pais e dos bebês.

Segundo o coordenador geral do CSF Madre Germana II, Erlon Murilo de Jesus, essas ações agregam conhecimento para as gestantes, mas também mobilizam muitos servidores da unidade devido a importância do projeto. ” O curso é um momento de promoção da saúde e prevenção de doenças, onde aliamos a diversão e o aprendizado. Contamos com as dinâmicas que estimulam a interação entre as gestantes e as equipes de saúde, oferecemos também lanches e sorteios de brindes”, disse o coordenador.

Os CSF’s Parque Atheneu e Vera Cruz I também realizam atividades educativas para as gestantes. De acordo com a coordenadora geral do CSF Parque Atheneu, Kelly Cristina da Mota Leda, 12 grávidas participaram do curso. O serviço prestado conta com o trabalho de multiprofissionais. ” Além dos servidores de saúde da unidade, as atividades envolvem profissionais da área de psicologia e assistência social. São realizadas dinâmicas com temas sobre depressão pós parto, organização do tempo com a família e orientações sobre cadastro para o programa Bolsa Família e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)”, pontua.

Centenas de mulheres já foram beneficiadas com o projeto nos últimos dois anos. Para a Secretária de Saúde de Goiânia , Fátima Mrué, as orientações oferecidas nos cursos possibilitam um melhor preparo na chegada do bebê. ”Iniciativas como essa são fundamentais. Com a assistência no curso elas sentem-se acolhidas e preparadas para os desafios da gestação. Isso com toda certeza reflete de forma positiva na saúde do bebê. Os CSF desenvolvem estes cursos com muita competência e os resultados são gratificantes”, explica a secretária.