O som e a fúria da Aspirantes Trash Blues

Ronan Rossi (guitarras e vocal), Beto Rockefeller (guitarras) e João Romeu (bateria) formam uma das bandas mais queridinhas da cidade no cenário atual, a Aspirantes Trash Blues. Neste sábado (11), a partir das 21 horas, o trio se apresenta na Monkey Goiânia, acompanhados por Emerson Fagundes (baixo). A noite contará também com a discotecagem de Ivan Pedro.

“A proposta é tocar clássicos do blues e do rock de um jeito bem despojado, sujo e com uma pegada punk”, explica o guitarrista Beto Rockefeller. As versões para músicas de bandas icônicas, como a Rolling Stones, por exemplo, são executadas de forma extremamente espontânea e com uma pegada própria da Aspirantes. “É bem roots”, fala Beto.

A platéia deve esperar por uma apresentação cheia de energia e bastante longa: são mais de duas horas de show, com o melhor do rock e do blues. A Monkey Goiânia está localizada na Rua 242 nº 222, no Setor Leste Universitário. No sábado, a casa disponibilizará dobradinha de caipirinha, cozumel e catuaba, além de promoção de chope puro malte, até as 23 horas.