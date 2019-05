Prefeitura e UFG lançam II Festival de Ópera de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia e a Universidade Federal de Goiás (UFG) lançam nesta segunda-feira, 13, a segunda edição do Festival de Ópera de Goiânia. A cerimônia de lançamento ocorre às 10h, no sexto andar do Paço Municipal, com a presença do prefeito Iris Rezende, Reitor da UFG, Edward Madureira, e secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno.

O Festival será realizado entre os meses de maio e agosto em diversos espaços da capial. O objetivo é promover a arte lírica em Goiânia por meio de ações de formação e difusão artísticas, oportunizando ao público da cidade o acesso a espetáculos operísticos de qualidade, combinando no palco os talentos de nossa cidade junto a grandes nomes do canto lírico no cenário nacional. O evento atuará na busca de ferramentas institucionais, políticas e artísticas para se tornar uma ação anual permanente, dando subsídios para que os cantores líricos aqui formados possam desenvolver sua arte, mostrando suas qualidades e potenciais ao público da cidade, que sempre se destacou pela sua tradição de exportar grandes cantores líricos para outros centros do Brasil e do exterior.