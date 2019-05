Bolsonaro confirma ida à divisa de GO-MT para lançar plano de recuperação do Rio Araguaia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou presença no lançamento do Projeto Juntos Pelo Araguaia, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento será realizado no dia 5 de junho, na ponte que liga as cidades de Barra do Garças (MT) e Aragarças (GO).

A ação foi idealizada pelo Governo de Goiás e vai revitalizar a Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia, por meio de convênio com os governos Federal e do Mato Grosso. A confirmação da ida do presidente foi dada pelo próprio Bolsonaro durante reunião do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta terça-feira (14/2), no Palácio do Planalto.

Logo depois, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e com a secretária do Meio Ambiente, Andrea Vulcanis. “O Rio Araguaia pedindo socorro e coube ao destino conspirar a favor de sua revitalização. Caiado e Mauro Mendes (governador do Mato Grosso), anapolinos, do mesmo partido, juntos com o presidente Bolsonaro, que assumiu o comando dessa operação. Daqui a alguns anos veremos o Rio Araguaia respirar novamente“, disse, após a reunião no Ministério do Meio Ambiente.

Caiado não quis adiantar, mas garantiu que a recuperação se dará em três etapas. A primeira serão as nascentes. Nos próximos dias, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente irá detalhar o plano.