Empresas são notificadas para retornarem às obras rodoviárias em garantia

A partir de relatórios de vistorias realizados por equipe técnica, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) notificou empresas responsáveis por obras rodoviárias para recuperar trechos de rodovias estaduais, abrangidos pelo prazo de garantia de cinco anos.

A ação ocorre após constatação de não-conformidades nos serviços executados na malha viária, como em trecho da GO-070, entre Inhumas (GO) e Goiás (GO). No levantamento do órgão estadual constam obras de implantação e restauração.

O presidente da Goinfra, Enio Caiado, ressalta que a ação é importante a recuperação das rodovias pelas empresas responsáveis, evitando assim gastos públicos desnecessários.

“Obras rodoviárias devem apresentar pavimentação de qualidade e, com garantias estabelecidas na legislação”. Caso os reparos não sejam executados pelas empresas notificadas, a Goinfra irá adotar as medidas contratuais e judiciais cabíveis.