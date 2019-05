Evento discute o AVC, a segunda maior causa de morte no Brasil

Segundo dados do Ministério da Saúde, o acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda maior causa de morte no Brasil. A cada ano, das 400 mil pessoas diagnosticadas com a doença, 100 mil morrem, sendo o mais comum no Brasil, o AVC isquêmico, com 85% dos casos registrados. Considerada uma doença crônica não transmissível, o AVC pode ser evitado com hábitos de vida saudáveis e possui tratamento em médio e longo prazos.

O Congresso Neurovascular do Centro-Oeste (Connecta Brasil 2019) apresentará as mais novas técnicas e materiais de tratamento endovascular dos aneurismas e malformações artério-venosas do sistema nervoso central e no tratamento do AVCI. Palestrantes nacionais e internacionais apresentarão o que estão fazendo em seus serviços de origem em palestras e nas discussões de casos clínicos editados.

“Focaremos na atualização de conceitos e condutas trazidos por profissionais experientes e primaremos por um programa extremamente interessante para todos os neurocirurgiões, independente da subespecialidade exercida”, afirma o presidente do Connecta 2019, Dr. Elias Rabahi, que acrescenta que esta é uma “grande oportunidade de interação e trocas de experiências”.

Em conjunto com o Connecta, acontecerá em Goiânia, o VII Congresso Goiano de Neurocirurgia (CGN) que abordará sobre várias técnicas e tratamento em neurocirurgia envolvendo as doenças da coluna vertebral e do crânio. Estarão presentes neurocirurgiões de renome nacional e internacional, enriquecendo a neurocirurgia goiana no que concerne ao tratamento da população em Goiás.

O presidente do VII CGN e da SGN, Dr. Lórimer Carneiro, ressalta que grandes nomes da neurocirurgia vão participar do evento para fomentar as discussões sobre as peculiaridades e os avanços da especialidade no Brasil. “Teremos palestras, mesas redondas e debates sobre variados aspectos da neurocirurgia. Este encontro é de extrema importância também para fortalecimento da nossa Sociedade, garantindo a união dos neurocirurgiões do nosso Estado”, reforça.

O Congresso Goiano de Neurocirurgia será realizado de 16 a 17 de maio, e o Congresso Neurovascular do Centro-Oeste se inicia após o almoço do dia 17 de maio e se encerra no dia 18 de maio. Ambos no Hotel Clarion Goiânia Órion, em Goiânia. As inscrições podem ser feitas através do site: https://www.connectabrasil.com/inscricoes.

Palestrantes

– Prof. Dr. Jacques Moret (França)

– Dr Raul Nogueira (USA)

– Dr. Vitor Mendes Pereira (Canadá)}

– Dr. Fred Gentili (Canadá)

– Dr. Rodrigo Rivera (Chile)