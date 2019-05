Goiânia Canto de Ouro começa nesta quinta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realiza de 16 de maio a 10 de agosto o Goiânia Canto de Ouro. A proposta do festival, que está em sua 9ª edição, é mostrar ao público a MPB feita na capital, movimentando a cena cultural goiana. Neste ano, cerca de 70 artistas e cerca de 20 instrumentistas sobem ao palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro para oferecer ao público músicas de alta qualidade.

E para abrir a temporada, a Secult resolveu fazer uma homenagem mais que justa ao samba, que a cada dia ocupa mais e mais espaços na cidade. Nomes da velha guarda do samba feito em Goiânia se unem a novos sambistas e mostram a força desse gênero musical entre os goianos. Para essa “mostra de samba”, foram convidados os artistas Polyanna Pimpão, Xexéu, Fernando Boi e Cláudia Garcia. O samba invade o palco do Goiânia Ouro nos dias 16, 17 e 18 de maio, sempre às 21h.

“Esse ano, os cantores e cantoras que foram convidados para integrar os 13 elencos, são artistas basicamente ligados à Musica Popular Brasileira e que vêm mantendo uma carreira atuante no dia a dia da cena musical de Goiânia”, explica a equipe de produção.

Serão 13 semanas de shows com os maiores nomes da música local, além de artistas novos, mas já conhecidos de muita gente que frequenta atividades culturais na cidade. Os nomes que compõem o elenco deste ano foram selecionados via convite feito pela Secult. O formato do festival voltou ao original: um show com o mesmo elenco, entre quinta e domingo, numa espécie de minitemporada. Durante seis domingos, se apresentará um total de 24 jovens artistas da música de Goiânia, numa mostra paralela que a Secult está chamando de Nova MPB/Goiânia. Serão quatro cantores por noite, nos seis últimos domingos das 13 semanas do projeto em 2019.

A diretora de eventos da Secretaria de Cultura, Marci Dornelas, pontua sobre a dimensão do festival. “O Canto de Ouro é fundamental para a divulgação da MPB em Goiás, além de abrir espaços para novos artistas. Este ano, serão mais de 20 novos talentos que se apresentarão no festival pela primeira vez”.

O secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno, destaca sobre a importância do Canto de Ouro, não só para os artistas como para a população goiana. “É um projeto democrático, coletivo, que estimula o talento, democratiza o acesso à boa música, forma público e desvela nossa identidade”.

O Canto de Ouro foi criado em 2008 e, desde então, cumpre sua tarefa de mostrar ao público goianiense e goiano os artistas que fazem a Música Popular Brasileira em Goiás.

Programação

1ª Semana – 16, 17 e 18 de maio às 21h

Direção Musical: Marcelo Maia Telef: 62 98173-3780

Fernando Boi Telef: 62 99820-0687

Polyanna Pimpão Telef: 998194-4276

Cláudia Garcia Telef: 62 98207-0612

Xexéu Telef: 62 99972-0823

Banda: Marcelo Maia, Maximira, Maxilene, Leandro Mourão e Jader Steter.

2ª Semana – 23, 24 e 25 de maio às 21h

Direção Musical: Nonato Mendes Telef: 62 98477-6113

Karine Serrano Telef: 62 99853-3970

Fernando Perillo Telef: 62 99243-4143

Cristiane Perné Telef:62 99602-3271

Banda: Nonato Mendes, Emídio Queiroz, Sérgio Pato, Jader Gomes e Fred Praxedes

3ª Semana – 30, 31 de maio e 01 de junho às 21h

Direção Musical: Nonato Mendes Telef: 62 98477-6113

Débora di Sá Telef: 62 99611-3159

Du Oliveira Telef: 62 99628-1948

Grace Carvalho Telef: 21 98169-1074

TonZêra Telef: 62 98102-2422

Banda: Nonato Mendes, Emídio Queiroz, Sérgio Pato, Jader Gomes e Fred Praxedes

4ª Semana – 6, 7 e 8 de junho às 21h

Direção Musical: Front Júnior Telef: 62 98282-3888

Bebel Roriz Telef: 62 98346-5300

Luiz Porto Telef: 62 99985-5501

Adriel Vinícius Telef: 62 99210-9745

Banda: Front Jr, Lucas Ramos, Juninho Bass, Fred Praxedes e Edilson Moraes

5ª Semana – 13, 14 e 15 de junho às 21h

Direção Musical: Front Júnior Telef: 62 98282-3888

Cláudia Vieira Telef: 62 98172-0735

Gilberto Correia Telef: 62 99973-2584

Nilton Rabello Telef: 62 99212-4921

Henrique de Oliveira Telef: 62 99971-9100

Banda: Jader Steter, Front Jr, Marco Outeiro, Emídio Queiroz e Sérgio Pato

6ª Semana – 20, 21 e 22 de junho às 21h

Direção Musical: Luiz Chaffin

Luiz Augusto & Amauri Garcia Telef: 62 98116-0038

Fé Menina: 98436-4609 – Sôila Steter

Bel Maia Telef: 62 98173-3782

Banda: Edilson Moraes, Marcelo Maia, Front Jr e Luiz Chaffin

7ª Semana – 27, 28 e 29 de junho às 21h

Direção Musical: Nonato Mendes Telef: 62 98477-6113

Luciana Clímaco Telef : 62 99637-6739

Marcos Antônio Telef: 62 99973-8859

Celso Galvão Telef: 62 98419-2746

Laércio Correntina Telef: 62 99950-1890

Banda: Nonato Mendes, Emídio Queiroz, Sérgio Pato, Jader Gomes e Fred Praxedes

8ª Semana – 4, 5 e 6 de julho às 21h

Direção Musical: Ney Couteiro Telef: 62 98127-2696

Gabriela Ventura Telef: 62 98239-9480

Thayná Janaína Telef: 62 98154-3672

Janaína Soldera Telef: 62 99414-8384

Bia Tavares Telef: 62 99338-7696

Banda: Ney Couteiro, Luiz Chaffin, Edilson Moraes, Jader Couteiro e Juninho Bass

9ª Semana – 11, 12 e 13 de julho às 21h

Direção Musical: Marcelo Maia Telef: 62 98173-3780

Grace Venturini Telef: 62 99314-0579

Darwinson Telef: 62 99134-7693

Túlio Borgo Telef: 62 98505-5052

Ingrid Lobo Telef: 62 98176-9929

Banda: Marcelo Maia, Stevão Silva, Dimar Viana, Guilherme Santana e Diego Amaral.

10ª Semana – 18, 19 e 20 de julho às 21h

Direção Musical: Marcelo Maia Telef: 62 98173-3780

Cristina Guedes Telef: 62 99293-5059

Ingrid Goldfeld Telef: 62 99971-2266

Fernanda Guedes Telef: 62 98173-3633

Banda: Marcelo Maia,Dimar Viana, Fred Valle, Henrique Reis e Diego Amaral.

11ª Semana – 25, 26 e 27 de julho às 21h

Direção Musical: Luiz Chaffin Telef: 62 98124-1339

Maria Eugênia Telef: 62 98124-1328

Artu Telef: 62 99684-4145

Valter Mustafé Telef: 62 99971-7516

Banda: Fred Valle, Front Jr, Marcelo Maia Henrique Reis e Luiz Chaffin

12a Semana – 01, 02 e 03 de agosto às 21h

Direção Musical: Luiz Chaffin Telef: 62 98124-1339

Pádua Telef: 62 99976-0260

Vanessa Oliveira Telef: 98468-1749

TomChris Telef: 62 98166-2219

Banda: Fred Valle, Edilson Moraes, Marcelo Maia, Henrique Reis e Luiz Chaffin

13ª Semana – 8, 9 e 10 de agosto às 21h

Direção Musical: Ney Couteiro elef: 62 98477-6113

Diego Mascate Telef: 62 98328-9395

Sabah Moraes Telef: 62 98127-2697

Chico Affa Telef: 62 98167-4448

Kleuber Garcêz Telef: 62 99923-5949

Banda: Ney Couteiro, Leandro Mourão, Jader Couteiro, Marco Outeiro e Guilherme San-tana

NOVA MPB/GOIÂNIA

Elenco 1: Dia 7 de julho, 19h

Duo de K, Michel Rezende, Wallison Gouveia e Arthur Noronha

Elenco 2: Dia 14 de julho, às 19h

Douglas Sá, Jade Mustafé, Ângela Vitorette e Ingrid Fraga

Elenco 3: Dia 21 de julho, às 19h

Mariana Letieri, Rhangel, Elan Rúbio e Danilo Carvalho

Elenco 4: Dia 28 de julho, às 19h

Criolin, Zonai MC, Grafite Jorge e Pequeno (PKN)

Elenco 5: Dia 4 de agosto, às 19h

Grupo Mazombo, Fernando Teles, Bruna Garcia e Pablo Tolentino

Elenco 6: Dia 11 de agosto, às 19h

Érika Ribeiro, Luana Angélica, Will e Bruno Broglio