Governador destaca avanços na Segurança Pública de Goiás durante seminário do Ministério da Justiça

Ao participar da abertura do Seminário de Alinhamento da Força-Tarefa 1ª fase, do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, em Brasília, nesta quarta-feira (15), o governador Ronaldo Caiado destacou que Goiás já teve diversos avanços na área da Segurança Pública e que o projeto do Governo Federal irá auxiliar ainda mais na consolidação das políticas públicas. “Goiás tem uma honra enorme em poder receber esse projeto piloto. Hoje a Polícia Militar de Goiás é referência nacional. O processo que implantamos tem dado resultados concretos, seja no operacional, na inteligência, no georreferenciamento”, afirmou.

Goiânia está entre os cinco municípios que receberão o projeto piloto, selecionados a partir de critérios estabelecidos pelo próprio Ministério da Justiça, relacionados ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além da aderência dos governos locais. Em Goiás, é grande a expectativa de chegada do programa. “Acredito que no governo Jair Bolsonaro, com o ministro (da Justiça) Sérgio Moro à frente, com o que ele significa hoje para a população brasileira, nós temos que, juntos, promover uma ação conjunta eficiente”, comentou o governador.

Durante discurso na abertura do Seminário, Ronaldo Caiado destacou a participação fundamental do general Guilherme Theophilo na coordenação do programa. Após ser implantado na capital goiana, o plano de ação seguirá para o Entorno do Distrito Federal.

O Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta foi apresentado ao presidente da República em abril. Conforme o ministro, o projeto foi elaborado a partir de diretrizes e ações construídas de forma multidisciplinar, considerando também experiências exitosas já realizadas.

Articulação

O governador Ronaldo Caiado se reuniu com Sérgio Moro em março deste ano para pedir apoio no combate a crimes federais. Na ocasião, o ministro confirmou a escolha de Goiânia para iniciar o plano de ação nacional, que contará com suporte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP). A implantação do plano de ação está prevista para o dia 2 de julho.