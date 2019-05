“Cerca de 1,8 mil cidades terão acesso a notícias que trazem paz”, diz Caiado no lançamento da TV Pai Eterno

O governador Ronaldo Caiado reservou a noite desta quarta-feira (15/5) para um momento de fé e renovação espiritual. Ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado, ele participou, em Trindade, da missa que celebrou os 15 anos da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e o lançamento da TV Pai Eterno. “Famílias de cerca de 1,8 mil cidades brasileiras terão acesso a um canal com notícias positivas e que trazem paz”, destacou o governador sobre a novidade que, na TV aberta, funciona no canal 29.

Caiado argumentou que, em meio a tantos momentos de crise e ansiedade que vive o País, lançar a TV Pai Eterno traz leveza para a programação televisiva. “O próprio nome já revigora a pessoa, pois ela sabe que nesse canal vai ouvir coisas boas”, explicou o governador. Na mesma sintonia, Gracinha elogiou a Afipe “pela dedicação em colocar no ar a Palavra de Deus”, e desejou sucesso na condução do projeto que tanto orgulha os goianos.

Celebrada pelo cardeal Dom Orani João Tempesta, em um lotado Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a missa contou com a presença de diversas autoridades, entre elas os prefeitos de Trindade e de Goiânia, Jânio Darrot e Iris Rezende; a secretária de Estado da Comunicação, Valéria Torres; o presidente da Agência Brasil Central, Vassil Oliveira; secretários municipais e o arcebispo Dom Washington Cruz.

Desde o dia 15 de abril, o novo veículo de comunicação passou por um período experimental. O lançamento oficial ocorreu esta noite, com a transmissão da Santa Missa. Idealizador do projeto, padre Robson ressaltou que a emissora é 100% católica, mas tem como missão levar a Palavra de Deus a todos por meio da tecnologia. “É fundamental que a igreja saia para pregar o evangelho, e a Afipe está assumindo cada vez mais a sua missão samaritana. Então, celebrar essa data é um gesto de gratidão ao Divino Pai Eterno pelo envolvimento e pelo alcance de tantas pessoas”, disse.

Durante a celebração, Dom Washington declarou que a igreja não só de Goiás, como de todo o Brasil, recebe com satisfação o projeto liderado pelo padre Robson. Ao dar sua bênção, o arcebispo suplicou que a “emissora seja um instrumento divino”. E que a partir de uma mediação humana, disse, as pessoas estejam em sintonia com o coração do Pai Eterno.

A emissora funciona 24 horas por dia, transmitindo diretamente de Trindade, a capital goiana da fé, toda a programação religiosa, como as missas no Santuário Basílica, novenas e meditação do Santo Terço. Paralelo a isso, tem diversos programas religiosos, jornalísticos e musicais, além da exibição de documentários com temática cristã. Além da TV aberta, o canal pode ser acessado via TV por assinatura, como Sky (18), Vivo (238), Oi (33), Claro (04) e Algar Telecom (720).