Goiânia recebe feira de adoção de pets neste domingo

Quem é fã dos pets, sejam cães ou gatos, e quer levar um para casa tem uma ótima oportunidade neste próximo domingo (19/05). A Terral Incorporadora em parceria com a ONG Lar dos Animais de Goiânia, promove uma feira de adoção e encontro pet, entre as 9h e 14h, no terreno da Incorporadora localizado na Rua 90, em frente ao Parque Areião, das 9h às 14h. De acordo com a organização do evento, poderá ser feita mais de uma adoção por pessoas, sendo todas gratuitas. Estarão disponíveis mais de 20 pets, entre cães (de pequeno e médio porte) e gatos, sendo alguns filhotes e outros adultos.

Participam da feira animais exclusivamente abrigados pela ONG e todos são vacinados, vermifugados, castrados e saudáveis. Segundo a responsável pelo Lar dos Animais de Goiânia, Mônica Aquino, o evento pet visa dar uma nova oportunidade de vida a animais que são resgatados das ruas da capital. Ela explica também que o objetivo é encontrar a família certa para cada pet, por isso, além de ter que apresentar os documentos pessoais e comprovante de endereço, o candidato à adoção deverá passar uma triagem para averiguar se tem condições para se ter um pet em casa. Conforme a voluntária, a ideia é evitar que o animal seja abandonado novamente. “Não é toda pessoa que chega e tem condições e levar o bichinho. Nós conversamos com o candidato à adoção para saber como são as condições da residência ou de onde ele criará o bichinho, se esse ambiente é seguro e a intenções de fato da adoção”, explica a responsável pela ONG, que abriga mais de 200 animais em sua sede.

Mais atrações

A feira terá também a participação de veterinários e Pet Shops que levarão amostras de rações, petiscos e vão disponibilizar para compra acessórios como coleiras, bolsas, comedouros e roupas e ainda, a marca de produtos pet Carmela Rozenda, que vai levar um pouco do seu ateliê e disponibilizar quadros, canecas e até bandanas para os bichinhos.

De acordo com a gerente de marketing da Terral Incorporadora, Sâmia Zorkot, a ideia é colaborar para adoção de animais resgatados e dar um recomeço a eles. “Queremos auxiliar a encontrar novos lares para os animais resgatados pelos voluntários da Entidade Filantrópica e ajudar na divulgação da importância da adoção desses pets que se encontravam em situação de rua e hoje tem oportunidade de encontrar um novo lar. E realizar o evento em frente ao Areião acaba sendo uma inspiração, já que o local é um dos preferidos na cidade para passeios com os pets”, afirma.