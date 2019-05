Saúde é o que interessa no Curta o Campus Inverno

Saúde e qualidade de vida é o tema do Curta o Câmpus Inverno, que será realizado no próximo sábado (18/05), a partir das 8h30, no Câmpus Colemar Natal e Silva, na Praça Universitária, Regional Goiânia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Esta é a segunda edição do projeto em 2019 e a primeira vez que é feito fora do Câmpus Samambaia.

Os participantes vão ter acesso a Práticas Integrativas e Complementares (PIC) – um conjunto de terapias oriundas de diferentes racionalidades terapêuticas, alguns com origem milenar, que visam o cuidado integral, respeitando as particularidades de cada indivíduo – tais como auriculoterapia, aromaterapia e reiki.

O público ainda vai ter a oportunidade de participar de Oficinas Felicidade (do Programa Saudavelmente, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis), dança circular e meditação. No campo da saúde também estão previstas bancas para aferição de pressão e glicemia.

Entre as atrações culturais estão a Bateria Venenosa (Faculdade de Enfermagem), training truck, artesanato Gerart, feira de troca de livros, Ceusianos (apresentações artísticas e culturais de moradores da Casa do Estudante Universitário), arte e pintura corporais indígenas, Coletiva Desencuca (percussão e bloco), Tem bebê na biblioteca e oficina de papercraft para crianças.

Sobre o Curta o Campus

O Curta o Campus é um projeto de extensão universitária que proporciona diferentes ações aos participantes no campo científico, tecnológico, artístico, cultura e filosófico, tornando-os acessíveis à população. As ações bimensais são programadas pela Comissão de Integração Universidade e Sociedade em torno de um tema que é definido pela presente comissão. É um espaço de compromisso social junto à sociedade apoiado por servidores técnico-administrativos, docentes, discentes, gestão superior da instituição, sociedade civil, empresas parceiras, órgãos governamentais e organizações não-governamentais.

A primeira edição foi realizada em 22 de setembro de 2018, no Câmpus Samambaia, proporcionando um espaço de integração entre a comunidade universitária e a comunidade externa. O projeto faz parte do plano de gestão de 2018 a 2021 da Universidade Federal de Goiás, referente à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec). Uma das metas estabelecidas que definem a Política de Extensão Universitária na contemporaneidade, é justamente a expansão das ações de extensão, buscando o aumento da participação da comunidade universitária e da sociedade. Um dos princípios de sua atuação é a relação estreita com a comunidade. Isto significa avançar nas ações de extensão, promovendo uma integração entre os conhecimentos acadêmicos, as problemáticas locais e a participação na comunidade.

Datas

As datas do Curta o Campus em 2019 estão definidas. Será uma para cada estação do ano. A primeira foi a edição de Outono, em 23 de março de 2019. Neste sábado (18/05) haverá a edição de Inverno. Ainda estão previstos dois Curta o Campus para o segundo semestre, em 17 de agosto (Primavera) e em 9 de novembro (Verão).

O Curta o Campus está sendo realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec-UFG), em parceria com a Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).