“A agropecuária brasileira é uma das que mais preservam o meio ambiente”, destaca Caiado na abertura da 74ª Exposição Agropecuária de Goiás

Um dos fatores propulsores da economia goiana estará em evidência até o dia 26 de maio, com a realização da 74ª Exposição Agropecuária de Goiás. O governador Ronaldo Caiado participou da abertura, nesta sexta-feira (17/5), no Parque de Exposições da Vila Nova, acompanhado a primeira-dama Gracinha Caiado, do vice-governador Lincoln Tejota e de vários secretários estaduais. Evento tradicional no calendário da Capital, a Pecuária gera cerca de 12,5 mil empregos diretos e indiretos durante os dez dias. Em seu discurso, o governador ressaltou a importância do evento e elogiou a consciência ambiental dos produtores rurais.

“Nós estamos mostrando que a agropecuária brasileira é uma das que mais preserva o meio ambiente. Temos o maior tamanho em quilômetros quadrados de área preservada em todos biomas no País e temos condição de poder preservar a nossa fauna e flora em todos os nossos cinco biomas diferentes que temos em toda a extensão territorial”, afirmou.

Ronaldo Caiado destacou a qualidade da produção goiana e homenageou os produtores rurais. “Temos a ciência ao nosso lado, nós somos homens estudiosos e dedicados. Esta festa aqui traz o que existe de mais democrático no mundo”. E completou: “Quero manifestar o meu reconhecimento àquele que trabalha de sol a sol e que sustenta Goiás e o Brasil, que é referência nacional, o produtor rural.”

Em sua fala, o titular da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Marcos Henrique Derzi, anunciou a liberação de uma emenda de R$ 70 milhões para o Estado de Goiás. “Minha preocupação hoje com Goiás é enorme, quero alavancar projetos para o Estado e fazer uma política diferente. Estamos homologando até o final do mês uma emenda da bancada, de R$ 70 milhões, destinada ao convênio com a Secretaria de Agricultura, que serão convertidos em maquinários para a agricultura familiar. Quero dizer que, em Brasília, estamos à disposição 24 horas por dia aos goianos”, afirmou.

O presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Tasso Jayme, relembrou a trajetória de Caiado em prol do agronegócio. “Ronaldo Caiado talvez seja o governador que mais tem ligação com o segmento rural, com as pessoas que estão aqui trabalhando. A Pecuária de Goiânia é uma festa que há 74 anos acontece neste parque. Um parque que faz parte da história goiana, da cultura e tradição do goiano.”

Juntos pelo Araguaia

Ainda durante a fala, o governador reiterou o valor do Programa Juntos pelo Araguaia, que será lançado no dia 5 de junho, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, em Aragarças e Barra do Garças, cidade do Mato Grosso. O Estado é parceiro de Goiás no programa. “Vamos recuperar 5 mil hectares de cada lado, vamos fazer com que as nascentes do Araguaia voltem, vão fazer uma política de respeito para aquele Rio que sempre foi uma referência para todos nós e vamos mostrar que nós produtores sabemos produzir, trabalhar, mas ao mesmo tempo respeitar aquilo que é exatamente as nossas nascentes e a manutenção dos nossos rios”.

74ª Edição

A Pecuária 2019 está com uma extensa programação, que abrange palestras educativas relacionadas a recursos hídricos, recuperação de nascentes e educação ambiental, debates informativos sobre o setor agropecuário, exposição de animais empalhados, apresentações de trabalhos de assistência técnica, demonstrações de kits de irrigação até orientações sobre vacinação do rebanho goiano.

Além disso, o evento terá a exposição de aproximadamente 800 animais, entre bovinos, equinos e suínos e caprinos. O parque possui vários pavilhões, raçadores de criatórios, e um pavilhão de mini animais para destinado à diversão das crianças, bem como uma pista referente à equoterapia. Os visitantes também poderão assistir shows de música sertaneja no período noturno.

Consumo Consciente da Água

Ainda durante a abertura da 74ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, a Saneago, em parceria com o Governo de Goiás, realizou o lançamento da Campanha Consumo Consciente da Água. Pela primeira vez o assunto está sendo discutido dentro de uma exposição junto aos produtores rurais que dependem desse recurso seja na agricultura ou na pecuária.

Ronaldo Caiado ressaltou que a preocupação com a água deve ser imediata. “Essa tese que as pessoas diziam antigamente, que se nós não tomarmos cuidado, amanhã serão nossos filhos e nossos netos [que terão problemas com a falta de água]. Mas estamos vivendo essa realidade hoje. Estamos vendo o volume de água abaixar em nossos rios, uma situação que cada vez nos preocupa mais”, disse.

Antecipando o período seco, o governador já assinou um decreto que define uma série de ações para a prevenção da falta de água. O estande da Saneago, montado na Pecuária de Goiânia, reúne dicas e práticas de conservação das bacias, vídeos interativos e promoção da conscientização da importância da água.

O presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, enfatizou a importância da adoção de medidas preventivas. “Montamos este estande para alcançar todas as pessoas, não só na área urbana, como o consumidor em suas residências e comércios, mas também o produtor rural. É melhor fazer antes do que tomar medidas depois, duras e drásticas”, pontuou.

Participaram da solenidade de abertura da 74ª edição os secretários Antônio Carlos Neto (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Andréa Vulcanis (Meio Ambiente) e Adriano Rocha Lima (Desenvolvimento e Inovação); o prefeito de Goiânia, Iris Rezende; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg); além de deputados estaduais, federais e vereadores por Goiânia.