IGH realiza processo seletivo para preenchimento de 41 vagas

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) – Organização Social gestora do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) e do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Dr. Cairo Louzada (Huapa) – realiza inscrições para processo seletivo nos dias 20, 21 e 22 de maio (segunda, terça e quarta-feira), para contratação celetista e formação de cadastro de reserva.

O processo pretende preencher 41 vagas entre as três unidades. O edital está disponível no site do instituto (www.igh.org.br), na aba “Transparência”, “Editais”, seguido de “Goiás”. A carga horária das vagas varia entre 18h e 44h semanais, e os salários entre R$ 1.501,54 e R$ 8.211,82. O processo seletivo também inclui vagas para pessoas com deficiência.

Os cargos disponíveis são de Analista Fiscal; Assistente Administrativo para o setor de Custos; Auxiliar Administrativo; Enfermeiro (a) para atuar em Núcleo de Segurança do Paciente; Médico Infectologista e Nutrólogo. A inscrição é gratuita e os interessados deverão realizar sua inscrição pelo site www.igh.org.br, clicando no ícone “Banco de Talentos”, localizado no canto superior direito da tela do computador. Outras informações poderão ser obtidas nos telefones (62) 3956.3972 ou 9 8226.0023.