Prefeito Iris assina projeto da data-base dos servidores

O prefeito Iris Rezende assinou nesta quinta-feira, 16, projeto de lei que concede a data-base do funcionalismo do município referente ao ano de 2019. A proposta, que foi entregue ao presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo, prevê reajuste com base no Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) acumulado no período de maio de 2018 a abril de 2019, calculado em 4,67%.

Ao encaminhar o projeto, Iris Rezende destacou a responsabilidade da gestão para com os servidores. “Enfrentamos muita dificuldade financeira, mas sempre honramos os compromissos com os nossos servidores’, afirmou. ‘ Hoje recuperamos o poder de investimento da prefeitura e o encaminhamento dessa matéria, conforme determina a legislação, é fundamental para manter o funcionamento dos nossos serviços e ações’, completou, reafirmando o interesse do sindicato dos servidores, dos vereadores e da presidência da Câmara quanto às matérias de interesse dos servidores.

‘A Prefeitura de Goiânia está cumprindo com o seu papel. Agradeço ao prefeito Iris e reafirmo que estamos juntos lutando para fazer o melhor por esta cidade’, disse o presidente da Câmara, acompanhado do presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Município de Goiânia (SindiGoiânia), Ronaldo Gonzaga.

O projeto será apreciado pelo plenário da Câmara Municipal nos próximos dias.