Prefeito Iris abre mutirão da região Noroeste ao lado do governador Caiado

No dia 16 de outubro de 1983, Goiânia virou referência mundial ao ser palco do maior programa de construção coletiva de residencias já registrado em todo o mundo. O responsável pelo feito, hoje prefeito de Goiânia e a época governador do Estado, Iris Rezende Machado, tinha sido eleito um ano antes, na primeira eleição direta para governador depois da edição do Ato Institucional nº 5, em 1968. Naquele dia, um domingo, foram construídas mil casas em regime de mutirão, uma prática de trabalho coletivo e solidário idealizado por Iris lá em 1965, quando foi eleito pela primeira vez para prefeito da Capital.

Hoje, trinta e seis anos depois, a região que se popularizou a partir daquela gigantesca frente de serviços, que reuniu mais de 20 mil pessoas, sedia a 20ª edição do Mutirão da Prefeitura de Goiânia da atual gestão Iris Rezende. Emblemático, o mutirão deste fim de semana deve cravar a marca de 1 milhão de atendimentos prestados a moradores de mais de 800 bairros de todas as regiões de Goiânia.

Forma de trabalho comunitário e solidário, resgatado pelo prefeito Iris Rezende, responsável por sua idealização no meio urbano quando assumiu a Prefeitura de Goiânia pela primeira vez em 1966, o primeiro mutirão da atual gestão foi realizado em junho de 2017, na região Norte de Goiânia. De lá pra cá, foram mais 18 edições, que ocorreram em todas as regiões da Capital. A 20ª edição, cujos atendimentos estão concentrados na Praça da Feira da Rua do Povo, no Jardim Curitiba, é o 3º grande evento realizado na região Noroeste. 120 serviços da administração municipal estarão à disposição da população neste sábado, 18, até às 16h e amanhã, domingo, 19, até o meio-dia.

Depois de fazer a abertura oficial do Mutirão, ao lado do Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, secretários e vereadores, Iris Rezende falou da sua satisfação em realizar a 20ª edição do Mutirão na mesma região que se urbanizou sob os esforços de mais de vinte mil voluntários. Com mais esssa edição, O mutirão deve bater a marca de um milhão de atendimentos nesta gestão, desde que foi lançado, em junho 2017.

“É uma emoção, uma satisfação especial realizarmos esta edição do Mutirão aqui na região que é ela própria fruto de um grande Mutirão. Eu não tinha dúvidas do sucesso dessa forma de administrar. Ao deslocarmos a administração para o mutirão, nós colocamos à disposição dos moradores da região os serviços da Prefeitura. Além de resolver as demandas mais urgentes da população, nós ouvimos os questionamentos das pessoas e encaminhamos seus requerimentos. Aqui, gestores e população se misturam, se integram e o cidadão se sente contemplado, de forma que o Mutirão é uma forma eficaz de atender o contribuinte”, disse.

Por ocasião do 20º Mutirão, sete bairros da região Noroeste estão sendo contemplados com diversos serviços de infraestrutura, limpeza e sinalização de trânsito. Conservação e reformas de prédios públicos também estão sendo realizados por equipes da Seinfra, Comurg e SMT.

Nos estandes, a população tem acesso a serviços de saúde, como oftalmologia, eletrocardiograma, exame de risco cirúrgico, rastreamento de câncer de mama, entre outros. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) coloca à disposição o cadastro único para programas sociais; A Secretaria de Finanças, através de um posto do Atende Fácil, montado no local, oferece serviços de consulta e emissão de guias de tributos, parcelamento de débitos e abertura de empresas. Estarão presentes as demais secretarias da Prefeitura e é uma oportunidade para que o cidadão, que não tem disponibilidade para se deslocar até o Paço, resolva questões relativas à Prefeitura.

Durante a realização do evento na região Noroeste, o prefeito Iris Rezende visita o Centro de Saúde da Família (CSF) e a UPA do Jardim Curitiba, a Escola Municipal Paulo Freire, a Maternidade Nascer Cidadão e outros prédios públicos da região que estão recebendo serviços de revitalização e conservação por ocasião do Mutirão.