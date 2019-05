Glauber Benfica anima noite beneficente no Lowbrow com participação especial de Rafa Zulu (DF)

Glauber Benfica (vocal e guitarra do El Forastero) comanda a noite musical do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta quarta-feira (22). Ele será acompanhado por George Augusto (bateria), Ricardo Cangaceiro (baixo), Edinho Oliveira (sax e flauta) e pelo convidado especial Rafa Zulu (teclado e vocais). Rafa Zulu integra o Jah Carregae, do Distrito Federal. A entrada cobrada são dois litros de leite, os quais serão destinados ao grupo de caridade Solidariedade Branca. A banda promete muita diversão ao som de um trabalho autoral autêntico, que vai do reggae jamaicano à cumbia peruana, além de releituras de clássicos de Manu Chao, Criolo, Bob Marley, Black Uhuru, Chico Science e outros.

O show está marcado para começar às 22 horas, mas a casa abre as portas a partir das 19 horas com a mostra coletiva Desatado, que reúne 14 obras inéditas produzidas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou). Os trabalhos abordam o skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público. Outra atração da noite fica por conta da feirinha, com obras de arte e roupas, comandada por Ow Calaboca, Quim, Nati Freitas e Grieco.