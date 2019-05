Governador Ronaldo Caiado prestigia Mutirão da Prefeitura de Goiânia

O chefe do Executivo Estadual participou da abertura da 20ª edição da grande frente de serviços da administração Municipal ao lado do prefeito Iris Rezende, de secretários municipais e vereadores. ‘Uma belíssima festa que só um homem da estatura de Iris Rezende poderia patrocinar’, frisou.

A convite do prefeito Iris Rezende, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, prestigiou a 20ª edição do Mutirão da Prefeitura de Goiânia, que neste fim de semana atende a região Noroeste da Capital. A estrutura com o estandes das várias secretarias da administração Municipal está montada na Avenida do Povo – Praça da Feira, no Jardim Curitiba I. Serão atendidos sete bairros da região e a expectativa é que seja atingida a marca de um milhão de atendimentos em todas as edições do Mutirão na atual gestão.

De acordo com Ronaldo Caiado, o Mutirão surpreende, não só por sua estrutura física, mas, sobretudo, pelo comparecimento em massa da população, que vem para resolver seus problemas, buscar atendimento das suas demandas, mas também para interagir com os gestores municipais.O governador garantiu, também, que o Estado trará seus serviços para o Mutirão nas próximas edições do evento.

‘Realmente, o Mutirão da Prefeitura cumpre um importantíssimo papel para a população, seja atendendo as demandas dos moradores da região, seja promovendo esse encontro entre pessoas e gestores. Só um homem da estatura de Iris Rezende poderia, de fato, patrocinar um feito dessa magnitude’, afirmou.

Nesses dois dias de evento, cerca de 120 serviços da administração municipal estarão à disposição da população neste sábado, 18, até às 16h e amanhã, domingo, 19, até o meio-dia.

Por ocasião do 20º Mutirão, sete bairros da região Noroeste estão sendo contemplados com diversos serviços de infraestrutura, limpeza e sinalização de trânsito. Conservação e reformas de prédios públicos também estão sendo realizados por equipes da Seinfra, Comurg e SMT.

Nos estandes, a população tem acesso a serviços de saúde, como oftalmologia, eletrocardiograma, exame de risco cirúrgico, rastreamento de câncer de mama, entre outros. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) coloca à disposição o cadastro único para programas sociais; A Secretaria de Finanças, através de um posto do Atende Fácil, montado no local, oferece serviços de consulta e emissão de guias de tributos, parcelamento de débitos e abertura de empresas. Estarão presentes as demais secretarias da Prefeitura e é uma oportunidade para que o cidadão, que não tem disponibilidade para se deslocar até o Paço, resolva questões relativas à Prefeitura.