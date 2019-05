Quarta é dia de Karaokê na Monkey

A Monkey Goiânia promove na próxima quarta-feira (22) mais uma edição do já famoso e badalado “Karaokê Cremoso Monkey”, com entrada franca e início marcado para as 20 horas. A casa oferece um programa com milhares de músicas dos mais variados estilos para o público se arriscar e soltar a voz.

Nas noites de karaokê, a casa oferece dobradinha de caipirinha, cozumel e catuaba, além de promoção de chope puro malte, até às 22 horas. A Monkey Goiânia fica na Rua 242 nº 222, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.