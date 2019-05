“Vamos estar prontos”, diz Jânio Darrot sobre candidatura ao governo, em 2022

“Vamos estar prontos”, disse o prefeito de Trindade, presidente da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e do PSDB Goiás, Jânio Darrot, durante entrevista, na manhã desta segunda-feira (20/05), quando perguntado sobre a sucessão de 2022. “Temos grandes nomes para a disputa do Governo de Goiás, inclusive o ex-governador Marconi Perillo, que pode voltar. Mas se o partido precisar, eu me coloco como candidato”, afirma.

“Meu pensamento agora é concluir o mandato de prefeito de Trindade, que termina ano que vem”, disse. “O objetivo é reforçar o PSDB para as eleições municipais de 2020, ter bons candidatos e fazer grande número de prefeitos no interior e na capital, o que é muito importante para nós”, avalia Jânio durante participação no programa Jackson Abrão Entrevista.

“Sobre 2022, vamos aguardar. Ser o PSDB não fizer aliança para apoiar candidato a governador de outro partido, se precisar, eu estarei à disposição”, afirma Jânio sobre seu futuro político. Ele, atualmente, se desdobra em três atividades como prefeito de Trindade, presidente da CDT e do PSDB estadual

A propósito da gestão do governador Ronaldo Caiado, Jânio Darrot afirma que vai continuar a fazer “oposição responsável, sem agressões, sem ataques infundados, mas sempre em defesa dos interesses da sociedade”. Ele enumera a pauta das atividades em curso. “Estamos pautando a defesa de questões importantes, como o Passe Livre Estudantil, contra o desmonte da Universidade Estadual de Goiás (UEG), não à retirada de policiais da reserva dos colégios militares, contra, portanto, o enfraquecimento destas instituições de ensino, melhorias nos serviços públicos, recuperação das estradas, transporte público de qualidade”, pontua.

Sobre a avaliação dos primeiros meses de Ronaldo Caiado, Jânio Darrot afirma que o governador “não está bem, deveria estar melhor”. Segundo avalia, “ele não está cumprindo as promessas de campanha, faz um desmonte muito grande dos programas sociais e das iniciativas na educação e saúde”. Além disso, diz, “tem uma preocupação enorme com o passado, em desfazer tudo o que foi feito, desfazer o legado do PSDB, e isso não é bom para o estado”. E faz um alerta: “O que foi construído ao longo de 20 anos deve ser preservado e melhorado”.

A propósito da dívida de R$ 3,4 bilhões a que Caiado sempre se refere, Jânio Darrot lembra que a maior parte dela trata-se de débitos com a previdência social e que o tema está no Congresso Nacional para ser solucionado. “O governador Marconi Perillo pagou muitas dívidas passadas, fez um ajuste fiscal e o estado adquiriu capacidade de endividamento para construção de obras importantes, como o Hugol, milhares de quilômetros de rodovias e de duplicações pelo estado de Goiás”, afirma o presidente tucano.

Segundo Jânio Darrot, o PSDB não é refém do ex-governador Marconi Perillo. “É um partido grande. Tem 78 prefeitos. Ele é, sem dúvida, o grande responsável pelo crescimento da legenda em todo o estado, é importantíssimo, mas a sigla tem vida própria”, ressalta.

Transportes

Presidente da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), o prefeito de Trindade, Jânio Darrot afirma que “é preciso que os empresários melhorem os serviços, para que possam atrair e elevar o número de passageiros”. Segundo ele, “vamos propor série de melhorias no transporte coletivo. Se os empresários não acreditarem em mudanças, o sistema vai piorar. Não há má vontade, mas eles têm que acreditar e investir”.

Jânio observa, ainda, que não é a favor de aumento de impostos para resolver as dificuldades do transporte coletivo, mas defende a criação de mecanismos que possam garantir investimentos no setor, tendo em vista o interesse social, como, por exemplo, uma taxa para quem usa veículo individual.

Sobre futuros aumentos na tarifa, ele diz que serão apresentados estudos para diminuir o impacto junto aos usuários, como mudar o cálculo, com a retirada da variação do óleo diesel desse contrato. “Queremos mudanças para melhor”, conclui.