Confira as vagas de emprego desta terça-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta terça-feira, 21, 181 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 16 são para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.

Vagas geral:



ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2

AGENTE DE PORTARIA 1

ALINHADOR DE DIREÇÃO 2

ANALISTA DE CUSTOS 1

ANALISTA DE MARKETING 1

ANALISTA DE PESQUISA DE MERCADO 1

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1

APONTADOR DE OBRAS 1

AUXILIAR DE COBRANÇA 1

AUXILIAR DE COORDENADOR ESCOLAR 1

AUXILIAR DE COZINHA 1

AUXILIAR DE GARÇOM 2

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1

AUXILIAR DE PESSOAL 1

BORRACHEIRO 1

CHAPEIRO 1

CHEFE EXECUTIVO DE COZINHA 1

CHURRASQUEIRO 2

CONFEITEIRO 1

CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) 1

CORRETOR DE IMÓVEIS 5

CORTADOR DE ROUPAS (COURO E PELE) 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1

COZINHEIRO GERAL 2

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1

ENCARREGADO DE ORÇAMENTO 1

ENCARREGADO DE SEGURANÇA 1

FISCAL DE LINHA 2

GARÇOM 3

GERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1

INSTALADOR DE ALARME 1

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 1

LADRILHEIRO 4

LOCALIZADOR (COBRADOR) 1

MANICURE 2

MASSOTERAPEUTA 1

MECÂNICO 3

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 2

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 2

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA EXTERNO 1

MONTADOR DE AUTOMÓVEIS 1

MOTOFRETISTA 20

MOTORISTA CARRETEIRO 1

NUTRICIONISTA 1

OPERADOR DE CÂMERA DE TELEVISÃO 1

OPERADOR DE OXICORTE 1

OPERADOR DE PLATAFORMA (PETRÓLEO) 5

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1

OURIVES 1

PADEIRO 2

PASTELEIRO 1

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1

PROMOTOR DE VENDAS 2

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 6

SERRALHEIRO 5

TAPECEIRO DE MÓVEIS 1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 20

TÉCNICO DE PROJETO (ELETROTÉCNICO) 1

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

TORRADOR DE CAFÉ 1

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1

VENDEDOR DE SERVIÇOS 8

VENDEDOR INTERNO 1

VENDEDOR PRACISTA 16

Vagas para pessoas com deficiência:

AGENTE DE PASSAGENS 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1

AUXILIAR DE COBRANÇA 1

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 5

ESTOQUISTA 1

TÉCNICO ANALISTA DE PCP 1

TELEFONISTA 1

VIGIA NOTURNO 1