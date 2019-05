Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia realiza conferência pública

A Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiânia (ARG) convoca a população de Goiânia para conhecer e debater o Plano Municipal de Saneamento Básico da capital. O evento vai ocorrer no dia 30 de maio, às 9h, no auditório Jaime Câmara, na Câmara Municipal de Goiânia. O objetivo é dar publicidade aos eixos temáticos do documento.

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem a finalidade de fornecer um diagnóstico de questões ligadas ao conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas em Goiânia, bem como seu impacto na vida da população, utilizando indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, bem como apontando causas das deficiências detectadas

A elaboração do plano atende determinação da lei federal 11.445/2007 e visa fornecer diretrizes ao poder público e à população para o planejamento e a execução de ações referentes ao saneamento do município para os próximos 20 anos.

O Plano de Saneamento já foi tema de outras sete pré-conferências públicas, realizadas em todas as regiões administrativas de Goiânia. A última plenária do PMSB ocorreu no dia 9 de maio e reuniu representantes das diversas secretarias da Prefeitura de Goiânia, engenheiros, especialistas em saneamento e ambientalistas.