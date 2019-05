Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos sobre empreendedorismo para jovens

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), por meio da Superintendência de Juventude, abre nesta segunda-feira, 20, as inscrições do Inova Jovem, um programa destinado a jovens de 15 a 29 anos que buscam oportunidade no mercado de trabalho. Serão 30 vagas e as inscrições vão até o dia 27 de maio. As aulas começam no dia 28.

De acordo com o secretário de Direitos Humanos, Filemon Pereira, o projeto busca combater a violência, estimulando a autonomia financeira dos jovens, reduzindo os índices de violência, pobreza e desigualdade. “É com essas ações de empreendedorismo que buscaremos oportunidades para esses jovens”, afirma.

O Inova Jovem é um programa da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) que disponibiliza aulas de Ensino a Distância (EAD) voltado à juventude que busca oportunidade de trabalho através do empreendedorismo, ensinando o jovem a abrir seu próprio negócio, tornando-se um futuro micro e pequeno-empreendedor.

Serão disponibilizadas apostilas em dez etapas e dez vídeos explicando cada etapa. Além disso, o aluno também terá acesso a cinco e-books complementares que apresentam dicas para empreender e como realizar vendas por meio das redes sociais.

Interessados podem fazer as inscrições através do: https://centraldoempreendedorismo.com.br/?token=bdc4fd2f9e6c88b5. Mais informações na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, situada na Rua 99, n°66, Setor Sul, telefone de contato: 3524-2647.