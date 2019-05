2º Festival de Cinema de Trindade será aberto nesta quinta-feira

O prefeito Jânio Darrot e a primeira-dama, Dairdes Darrot, abrem, nesta quinta-feira (23/05), às 19h30, o 2º Festival de Cinema de Trindade, no Cineteatro Afipe, da Associação Filhos do Pai Eterno. Com o lema “A cultura popular goiana em som e imagem na Capital da Fé”, serão exibidos filmes de longa, curta e média durações que proporcionam uma reflexão sobre a relação entre a sétima arte e a espiritualidade. Após a mostra, estão previstos shows na Praça da Matriz com grandes nomes da cena musical de Goiás.

A realização é da Prefeitura de Trindade, por meio da Agência Municipal de Turismo e da Superintendência de Comunicação e Eventos (Semuce). “Após o sucesso da primeira iniciativa, chegamos à segunda edição deste importante evento que muito engrandece nosso calendário de atividades voltadas para o incentivo às manifestações artísticas, culturais e religiosas”, destaca o prefeito Jânio Darrot.

Após abertura solene com presença de autoridades na quinta-feira acontece a apresentação e certificação, bem como a oficina de cinema de bolso e de fotografia para idosos. A presidente da Agência Municipal de Turismo, Talitta Di Martino, e o superintendente de Comunicação e Eventos (Semuce), Gustavo Queiroz, ressaltam o esforço realizado para valorizar a cultura popular e as manifestações religiosas, iniciativas que enriquecem o calendário de eventos turísticos de Trindade.

Serão exibidos, durante a noite, na mostra principal, durante os três dias de evento, os filmes: Homenagem: 15 anos da Afipe; Romaria dos carros de boi; Afipe: 15 anos de amor; Homenagem aos carreiros e foliões; Carreiros: os filhos do Pai Eterno; Cultura: folia e folclore regional; Urbanização da Capital da Fé; Homenagem aos atletas (Caminhada Ecológica) e Cristiano Vaz (in memorian); Caminhada Ecológica: Preservação com Fé e Fé na TV: A imagem do Pai Eterno pelo Brasil.

Na parte da manhã de sexta-feira (24/05) acontecerá apresentação do Quinteto de Cordas Didático, do Instituto Gustav Ritter. Durante os três dias de festival, após a exibição dos filmes da mostra principal, acontecerão shows na Praça da Matriz com nomes de peso da cena cultural de Goiás: banda Versario; Anderson Richards (Mrs. Gyn) e Henrique de Oliveira: especial Lulu Santos e Legião Urbana; e banda Liga Joe.

Programação

23/05 – Quinta-feira

19h30 – Abertura Solene

20h – Apresentação e certificação – Oficina de Cinema de Bolso e Oficina de Fotografia para Idosos

20h20 – Homenagem: 15 anos da Afipe

20h30 – Romaria dos carros de boi

20h45 – Afipe: 15 anos de amor

22h – Banda Versario – Praça da Matriz

24/05 – Sexta-feira

09h às 10h – Quinteto de Cordas Didático – Instituto Gustav Ritter

14h às 15h – Apresentação de Ballet – Fundação Matri

19h30 – Homenagem aos carreiros e foliões

19h45 – Carreiros – Os filhos do Pai Eterno

20h15 – Cultura: folia e folclore Regional

21h – Urbanização da Capital da Fé

22h – Anderson Richards (Mrs. Gyn) e Henrique de Oliveira: Especial Lulu Santos e Legião Urbana – Praça da Matriz

25/05 – Sábado

18h – Mundo Bickers: a ética e os valores do mundo dos motociclistas

19h30 – Homenagem aos caminhantes e Cristiano Vaz

19h45 – Caminhada Ecológica: Preservação com FÉ

20h15 – Tributo a Cristiano Vaz

21h – Fé na TV: A imagem do Pai Eterno pelo Brasil

22h – Banda Liga Joe – Praça da Matriz