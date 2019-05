Governo de Goiás e Fórum Regional de Turismo do Vale do Araguaia definem estratégias para férias de julho

As férias de julho e seu típico turismo nas regiões por onde passa o Rio Araguaia foram o tema de encontro realizado, nesta terça-feira (21/5), entre o governador Ronaldo Caiado, deputados estaduais e representantes de sete cidades: Aruanã, Aragarças, Britânia, Baliza, Nova Crixás, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia. O foco foi alinhar as ações entre o Governo de Goiás e as Prefeituras para receber os visitantes durante a alta temporada e, ao mesmo tempo, garantir políticas de proteção ao meio ambiente.

Em tarde de despachos na sede da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Caiado recebeu membros do Fórum Regional de Turismo do Vale do Araguaia. A expectativa para a temporada 2019 é de que a região receba cerca de 1,5 milhão de turistas. Atendendo ao pedido dos sete municípios presentes na reunião, o governador garantiu fornecimento de serviços e estrutura para atender as demandas da região. “Vamos trabalhar em total sintonia com as prefeituras e dar, por parte do governo, mesmo diante da crise, aquilo que nós pudermos neste momento, e vamos auxiliar para que todos os prefeitos, vereadores e lideranças políticas possam receber os turistas”, ressaltou o governador.

A presidente do Fórum e secretária de Turismo de Britânia, Cleuza Assunção, agradeceu a disposição de Caiado em atender os pedidos dos municípios e elogiou o projeto “Juntos pelo Araguaia”, que será lançado, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, no dia 5 de junho, em Aragarças. Em nome dos sete municípios, Cleuza manifestou apoio à ação, que vai recuperar inicialmente dez mil hectares, em Goiás e no Mato Grosso. “Temos essa mesma filosofia, de desenvolver o turismo e proteger o meio ambiente, para salvar o nosso Araguaia”, ressaltou.

A prefeita de Baliza, Fernanda Nolasco, reforçou a necessidade de unir forças em prol do fortalecimento do turismo em Goiás. “Quero parabenizar o governador por ter escolhido uma equipe tão preparada. O governo tem tudo para caminhar bem. Nós temos o Rio Araguaia, a praia dos goianos e convidamos todos para prestigiarem, porque é lindo”, enfatizou.

Sobre o trabalho de preservação do Rio Araguaia, que visa especialmente as férias de julho, a secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Andréa Vulcanis, explicou que o objetivo será a promoção de ações pedagógicas e educativas. “Estamos construindo uma agenda para atuar efetivamente nesta temporada”, resumiu. A titular da pasta também solicitou aos representantes dos municípios que dialoguem com o governo estadual e reportem as demandas relacionadas ao meio ambiente. Andréa informou, ainda, que uma equipe fará coletas de água para monitorar as condições do Rio Araguaia.

Em relação à estrutura que será disponibilizada pelo Governo de Goiás aos municípios, Ronaldo Caiado adiantou que haverá o deslocamento de grande parte da equipe da Segurança Pública para a região durante o período de alta temporada. “Teremos segurança por toda extensão do Rio Araguaia, com deslocamento das equipes dos Bombeiros também, para atuar na prevenção de afogamentos”, lembrou.

Turismo de acessibilidade

Fruto de uma parceria entre o Estado de Goiás e a Unimed, este ano cada município ligado ao Vale do Araguaia receberá duas cadeiras especiais com tenda. O equipamento será utilizado no atendimento às pessoas com deficiência, que poderão desfrutar do Rio com segurança e conforto. Ao anunciar a novidade, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, reforçou a importância da iniciativa. “Estamos trabalhando muito o turismo de acessibilidade”, destacou.

Também participaram da reunião o deputado estadual Paulo César Martins; prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes; coordenador de Turismo e Comunicação de Aragarças, Cláudio Vieira; empresário do Trade Turístico, Everaldo Santolin; secretária de Turismo de Baliza, Daniele Maia; prefeito de Britânia, Marconni Pimenta; prefeito de Mundo Novo, Hélcio Alves; e secretário de Turismo de Crixás, Bruno Almeida Ramos.