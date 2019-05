“Vou dobrar o trabalho para continuar merecedor dessa honraria”, afirma Caiado

Reconhecimento que significa ainda mais responsabilidade. Esse foi o tom do discurso do governador Ronaldo Caiado, logo após receber a homenagem de ‘Político do Ano de 2018’. Caiado foi eleito por meio de votação dos ‘Destaques Políticos’, promovida pelo Clube de Repórteres Políticos de Goiás, e que avaliou o desempenho dos goianos em 2018. A honraria foi entregue nesta terça-feira (21/05), na Assembleia Legislativa (Alego), diante do auditório Costa Lima repleto de servidores, comunicadores e representantes de entidades.

“Vocês avaliaram não só o político, mas o trabalho desenvolvido por cada um. Com muita humildade recebo esse título, que é honroso e engrandece o meu currículo de ter o reconhecimento de todos aqueles que acompanham a política no dia a dia. É um título que me faz dobrar o trabalho para que possa amanhã continuar sendo merecedor dessa honraria”, enfatizou o governador, que estava acompanhado pela primeira-dama Gracinha Caiado.

Ronaldo Caiado foi premiado por sua atuação como senador da República e pela eleição ao governo do Estado em 2018. “Receber o título de ‘Político do Ano’ é uma honra e me traz a certeza que não posso, de maneira alguma, decepcionar o povo goiano nem o Clube de Repórteres Políticos em minha primeira gestão no Executivo, como governador de Goiás”, agradeceu Caiado.

O governador ressaltou que a premiação aumenta sua responsabilidade, sobretudo pelo fato de o Clube ser formado por conhecedores da prática política, que analisam com critérios a atuação dos representantes do Executivo e Legislativo. “Vocês têm um diferencial muito grande, que é o de analisar o passo de cada um de nós e saber quem tem espírito público e quem tem compromisso com o Estado”, reiterou.

Citando o presidente do Clube de Repórteres Políticos, o jornalista Ulisses Aesse, em nome de todos os demais profissionais envolvidos na cobertura política no Estado, Caiado disse que as análises desses comunicadores o orientam em muitos momentos. “Vocês em Goiás criaram uma escola, que realmente se dedica a analisar o comportamento de cada um de nós. Muitas vezes, os artigos que vocês escrevem passam a nos orientar nos momentos delicados de grandes decisões”, elogiou o governador.

Além do ‘Político do Ano’, a votação do Clube de Repórteres Políticos também elegeu o secretário de Indústria e Comércio de Goiás e ex-senador, Wilder Morais, como ‘Melhor Congressista’; o presidente da Alego, Lissauer Vieira, como ‘Melhor Deputado Estadual’; e o ex-vereador e hoje deputado estadual, delegado Eduardo Prado, como ‘Melhor Vereador’.

A escolha dos destaques políticos do Clube de Repórteres Políticos é tradicional entre os jornalistas que cobrem o dia a dia dos Poderes Legislativo e Executivo. Participam da escolha, por meio de votação, profissionais de veículos de comunicação, assessores parlamentares e assessores de imprensa.

O jornalista Ulisses Aesse, articulista do jornal Diário da Manhã e presidente do Clube de Repórteres Políticos de Goiás, ressaltou a democracia e lembrou que Goiás vive isso na figura do governador Ronaldo Caiado, eleito em primeiro turno, “quando a população reivindicava governos fortes, representativos e que atendesse o interesse coletivo”. “O Clube dos repórteres políticos em uma eleição democrática e participativa, talvez a mais participativa de sua história, os homenageiam (os quatro ganhadores) com o diploma de ‘Melhores Políticos do Ano’. E que se inspirem assim para ajudar o seu povo”, sublinhou Aesse.

O secretário de Indústria e Comércio, Wilder Morais, fez uma breve prestação de contas das suas ações no Senado e agradeceu ao governador Ronaldo Caiado pela confiança de colocá-lo na pasta. “Vamos trabalhar para desenvolver o Estado. Minha forma de agradecer é trabalhando. Eu me esforcei muito no Senado e, graças a Deus, consegui bastante, mais de R$ 4 bilhões para o Estado, municípios, entidades, universidades e tribunais. Até hoje chegam recursos em alguns municípios”, ressaltou Morais. “Nesses próximos quatros anos vamos trazer muitas empresas, transformando nosso Estado, gerando emprego e renda para o povo goiano, regionalizando o desenvolvimento no Estado de Goiás”, completou Wilder.