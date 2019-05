16ª Prefeitura em Ação inicia atendimentos diretos à população de Aparecida de Goiânia

Centenas de serviços da administração municipal nas áreas da saúde, beleza, assistência social, jurídica e muito mais serão oferecidos gratuitamente à população do setor Serra Dourada e dos 14 bairros que compõem a região. A 16ª edição do Prefeitura em Ação atenderá os moradores nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, das 8h às 14h na Escola Municipal Neivio Rocha Barbosa que fica no setor Andrade Reis.

A ação irá atender os moradores dos bairros Setor Marista Sul, Loteamento Andrade Reis, Jardim Monte Cristo, Jardim dos Girassóis, Loteamento Águas Claras, Parque Rio das Pedras, Vila São Miguel, Parque das Águas Praia Clube, Jardim Rosa do Sul, Jardim Iracema, Residencial Brasicon, Bairro Vera Cruz, Jardim Belo Horizonte e Centro. Além desses dois serviços, os mais de 40 mil moradores da região serão beneficiados com uma série de atendimentos.

Entre os serviços diretos estão assessoria jurídica, cadastro para os programas sociais como o Bolsa Família, encaminhamento para o mercado de trabalho por meio do Sine Municipal, emissão do cartão e passaporte do idoso e da pessoa com deficiência, emissão de alvará simplificado de uso de solo, atendimento odontológico, consulta de oftalmologia, ultrassonografia, corte de cabelo, design de sobrancelha, distribuição de mudas, fotos 3×4, xerox, atividades recreativas e esportivas para as crianças e outros serviços. E nesta edição temos duas novidades que são a confecção de título de eleitor por meio de parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e exame eletrocardiograma.

Em uma semana os bairros da região beneficiada receberam serviços de limpeza como varrição de ruas, roçagem e retirada de entulhos, infraestrutura como tapa-buraco, recapeamento, limpeza de boca de lobo e revitalização e pintura do meio-fio; trânsito com a manutenção da sinalização horizontal e vertical e de segurança, com a troca das lâmpadas da iluminação pública.