Breguete: A maior festa brega da cidade 

A Monkey Goiânia promove nesta sexta-feira (24), a partir das 21 horas, a maior festa brega da cidade, a Breguete. O evento contará com a participação da Cabaré de Eliete, uma big band, com direito a nipe de metais e tudo o mais, formada por Diogo Cordeiro (vocal), Yuri Lafayette (teclado), Diego Trigueiro (bateria), Denilson (guitarra), Hebert Cotonete (trompete), Big Paul (trombone) e Japão (contrabaixo).

Especializada em música brega, a Cabaré de Eliete está na ativa há três anos e, com composições próprias, produz um som dançante e bastante animado. “Apresentamos lindas canções que falam de amores perdidos, traições e aventuras noturnas de fracasso e desamores”, brinca Diogo Cordeiro. A noite contará ainda com a apresentação do DJ Luiz Bacural e palco aberto para o famoso Karaokê Cremoso. “A Breguete é um evento mensal da Monkey, sempre com a casa lotada e muita diversão. Vale pena conhecer”, conta Marlos Miyagi, mais conhecido como Japão, proprietário da casa.

A Monkey Goiânia está localizada na Rua 242, nº 222, no Setor Leste Universitário. Até às 23 horas, o público poderá aproveitar as dobradinhas de bebidas (catuaba, cozumel e chopp) e a promoção petiscos. A entrada é R$ 10,00.