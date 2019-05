Cantor Chitãozinho aceita convite de Caiado e se torna “Embaixador do Rio Araguaia”

Idealizado pelo Governo de Goiás e promovido em parceira com o Estado do Mato Grosso e o Governo Federal, o projeto “Juntos pelo Araguaia” conquistou mais um forte apoiador na manhã desta quinta-feira (23/05). Convidado pelo governador Ronaldo Caiado, o cantor Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Xororó, será o “Embaixador do Araguaia”. Para ajudar na recuperação de toda a bacia do Rio Araguaia, o sertanejo participará do lançamento do programa, dia 5 de junho, e deve fazer, ao lado de outros artistas, um show beneficente.

Chitãozinho, ressaltou o governador, tem prestígio e é reconhecido internacionalmente. “E tem carinho e paixão por Goiás. Sempre que pode está lá na região do Vale do Araguaia. Fiz o convite e ele aceitou de imediato: será nosso embaixador para recuperação do rio, o ‘Embaixador do Araguaia’”, contou Caiado. O projeto prevê a recuperação de toda a bacia, contemplando os estados de Goiás e Mato Grosso.

O cantor enfatizou que é uma honra representar o Araguaia, rio que de que é “frequentador assíduo” há muitos anos. “A gente sabe da beleza que é o Rio Araguaia, que, infelizmente, está sendo sufocado. Então, convido todos vocês para comparecerem lá em Araguarças para lançarmos essa campanha. E vamos juntos, recuperar o Rio Araguaia”, destacou.

Recuperação da bacia

Promovido em parceria pelos governos de Goiás e do Mato Grosso, o “Juntos pelo Araguaia” será lançado dia 5 de junho, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Mauro Mendes (MT). O programa prevê a recuperação de áreas de nascentes e de recarga da Bacia do Rio Araguaia em 27 municípios dos dois Estados.

O trabalho será iniciado em um uma área de 5 mil hectares pertencente a Goiás e outra de 5 mil do lado do Mato Grosso. O recurso para essa fase inicial está estimado em R$ 500 milhões, investidos na recuperação de voçorocas, construção de barragens de contenção, curva de nível, plantio de mudas e cercamento das áreas mais deterioradas.