Dois postos de vacinação vão ficar abertos no feriado para a vacina contra a gripe 

Neste feriado prolongado, 24 a 26 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde irá disponibilizar dois postos de saúde para a vacinação contra a Influenza (gripe). O Cais Campinas e o Centro Municipal de Vacinação, localizado no Setor Pedro Ludovico, vão permanecer abertos. O horário de funcionamento das salas de vacinação é das 8h até as 17h.

A medida foi tomada devido a baixa cobertura vacinal que ainda acontece em Goiânia. Alguns grupos prioritários tem registrado pouca procura por isso, permanecem abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Entre os grupos prioritários com baixa procura, os portadores de comorbidades (doenças crônicas) registraram a menor taxa de vacinação, que até o momento é de 53%. Outro grupo que aparece com baixa cobertura é o dos professores que apresenta 60% de vacinados. Ao todo 116.525 pessoas ainda não se imunizaram contra a influenza na Capital. Já a gestantes têm 78% de cobertura, crianças menores de 6 anos com 72%, trabalhadores da saúde com 66%, puérperas com 87% de vacinadas. Os idosos foram os que mais se preocuparam com a saúde e 99% deles foram vacinados.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza teve até agora, 74,08% de cobertura vacinal em Goiânia. Em 2019 já foram confirmados cinco casos de H1n1 e dois de Influenza B. Foram registradas duas mortes em decorrência do vírus. Nesta época do ano, a proliferação do H1N1 tende a ser maior, devido ao tempo seco, e portanto, é ainda mais importante que todos os grupos procurem os postos de vacinação e se protejam. A campanha de vacinação contra influenza, começou no dia 10 de abriu e termina dia 31 de maio.