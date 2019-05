Liberada a pista provisória das avenidas 136 e Jamel Cecílio

Motoristas que trafegam pela região onde está sendo construída a trincheira da Rua 90 já começaram a utilizar hoje, 22, a pista provisória das avenidas 136 e Jamel Cecílio. Com o desvio do trânsito, será iniciada a cravação dos perfis do viaduto na Praça Delmiro Paulino da Silva, no cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136, no Setor Sul. A cravação, no sentido Praça do Cruzeiro, está em andamento.

Desde que as obras foram iniciadas, no dia 1 de abril, 15% dos serviços já foram executados. Toda a cravação dos perfis das rótulas foi concluída e estão em execução as obras da viga de coroamento. Além disso, os serviços de remoção das interferências da Oi e da Saneago (já previstos anteriormente) estão em andamento e dentro do prazo previsto.

Calçadas

Para a implantação das estações do BRT e da trincheira, as calçadas da Rua 90 sofrerão recuos e serão requalificadas, atendendo o projeto padrão da prefeitura, com faixa de serviço e piso podotátil, atendendo à acessibilidade. Os trechos a serem recuados são variáveis, conforme cada ponto do projeto.