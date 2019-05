Prefeitura abre diálogo com feirantes para iniciar obra na Praça do Trabalhador

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), reuniu secretários, feirantes e lideranças nesta quarta-feira, 22, para discutir o plano de organização da região da Praça do Trabalhador, que começará a ser revitalizada no próximo dia 03 de junho.

O local também contará com a obra de conclusão da parte Leste da Avenida Leste/Oeste que terá início nos próximos meses. O prazo para execução dos trabalhos será de cinco meses e deve ser entregue antes do início do próximo período chuvoso. O investimento será de quase R$ 7 milhões. Na Leste/Oeste serão investidos R$ 70 milhões.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, destacou a importância de revitalizar a região da 44, uma vez que hoje emprega mais de 30 mil pessoas. “Estamos sentados com todas as partes, ouvindo os feirantes, empresários para chegar a um consenso que seja bom para cidade”, destaca Alves, completando que o objetivo da prefeitura é diminuir os impactos no trânsito e na vida de quem trabalha na região.

Henrique Alves afirmou também que a qualificação trará conforto aos feirantes com banheiros públicos, bancos, jardinagem, calçamento novo, em uma total requalificação do local. “O importante é o diálogo que a prefeitura abre, em respeito aos milhares de feirantes das feiras Hippie e da Madrugada”, disse.

O local sugerido é o corredor do BRT na avenida Goiás Norte até a conclusão da obra. “A prefeitura está em diálogo com feirantes da região e continuará pelos próximos dias para que seja escolhido o melhor local provisório para que as feiras da região funcionem até a conclusão das obras”, garantiu Alves.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM), José Eulálio, garantiu que um plano de segurança da região para que a obra seja executada com o mínimo de transtornos, está sendo construído com as partes e adiantou que o prefeito Iris Rezende determinou que um posto da GCM voltasse para a Rua 44.

A reunião, comandada pelo comandante GCM, contou com a presença do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves; secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan Matos, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Celso Camilo, além de representantes da polícia, feirantes e os vereadores Paulo Magalhães e Paulinho Graus.

O GGIM reúne órgãos da administração municipal, do Estado e do Governo Federal, além de representantes da sociedade civil organizada. Criada em 2010 pelo prefeito Iris, entidade tem como foco a junção de esforços para auxiliar na prevenção e no combate à violência na Capital.